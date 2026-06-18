Lavori e gara ciclistica, chiusi due svincoli sulla A23

Due modifiche alla circolazione tra venerdì 19 e sabato 20 giugno sul Raccordo A23-Tangenziale di Udine e sull’autostrada A23 Udine-Tarvisio. Le chiusure riguarderanno lo svincolo di Udine nord e quello di Tarvisio nord.

Chiuso per una notte lo svincolo esterno di Udine nord

Disagi in vista per chi viaggia lungo il Raccordo A23 Udine-Tarvisio-Tangenziale di Udine, il R34. Per consentire alcuni lavori di manutenzione sul cavalcavia “Osovana”, dalle 22 di venerdì 19 giugno alle 6 di sabato 20 giugno sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita di Udine nord, in direzione della Tangenziale ovest verso Udine.

La chiusura sarà dunque limitata alla fascia notturna, scelta per ridurre l’impatto sulla circolazione. In alternativa, gli automobilisti potranno proseguire lungo il ramo di svincolo sulla SS13 Tangenziale di Udine in direzione Tarvisio e uscire allo svincolo successivo, seguendo il percorso indicato sul posto.

Sabato stop temporaneo anche allo svincolo di Tarvisio nord

Un’altra chiusura è prevista sabato 20 giugno lungo la A23 Udine-Tarvisio, in occasione della quarta tappa del Giro di Slovenia, la “Kranj-Kanjska Gora”. Per consentire il passaggio della gara ciclistica, sarà chiuso lo svincolo di Tarvisio nord, in uscita per chi proviene dall’Austria.

Lo stop alla circolazione è programmato dalle 12 alle 15 e resterà comunque in vigore fino al termine del passaggio dei ciclisti. La chiusura interesserà quindi una fascia centrale della giornata, con possibili ripercussioni per chi deve raggiungere Tarvisio e le località della Valcanale.

In alternativa, per chi arriva dall’Austria viene consigliata l’uscita al precedente svincolo di Arnoldstein, in territorio austriaco, per poi proseguire lungo la SS13 Pontebbana in direzione Udine e raggiungere le diverse destinazioni.