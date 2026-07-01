Il “Balcone del Friuli” si accende di giallo: una cena speciale tra chef, vini e stelle

Valle di Soffumbergo (Faedis), conosciuta per la storica Festa delle Castagne e del Miele di Castagno, prova a riscrivere la propria identità anche d’estate con un evento inedito: la prima edizione della “Notte in Giallo”, in programma sabato 4 luglio.

Un appuntamento che segna un cambio di passo per il borgo, da sempre legato all’autunno, ma oggi deciso a valorizzare anche la stagione estiva con un’esperienza immersiva tra natura, gastronomia e paesaggio.

Una cena sotto le stelle pensata come esperienza sensoriale

La “Notte in Giallo” non è una semplice cena, ma un percorso costruito nei dettagli per esaltare il territorio. A firmare il menù saranno quattro chef dell’Unione Cuochi Friuli Venezia Giulia, chiamati a reinterpretare la tradizione locale partendo dai profumi del bosco e dalle materie prime del territorio.

Ogni piatto sarà accompagnato da racconti e approfondimenti curati da una gastronoma e docente, in un intreccio tra cucina e narrazione che punta a trasformare la degustazione in esperienza culturale.

Vino, musica e luce: il borgo diventa scenografia

Accanto alla cucina, protagonista sarà anche il vino del territorio, con un’attenzione particolare al Refosco di Faedis, presentato e servito dai sommelier dell’AIS. A completare l’atmosfera contribuirà la musica dal vivo di un pianoforte acustico, che accompagnerà la serata tra luci soffuse e panorama notturno, trasformando il borgo in una vera scenografia naturale sospesa tra cielo e collina.

Il filo conduttore sarà il colore giallo, presente in ogni dettaglio: dalle portate alle luci, fino all’invito rivolto agli ospiti a indossare un accessorio dello stesso colore per diventare parte integrante dell’evento.

Le parole della Pro Loco

A raccontare la filosofia dell’iniziativa è il presidente della Pro Loco, Gian Franco Specia, che sottolinea la volontà di creare un’esperienza fuori dall’ordinario. “Con la Notte in Giallo vogliamo offrire un’esperienza esclusiva. Chi sarà con noi dovrà sentirsi in un luogo dove il tempo è sospeso, riscoprendo il gusto delle cose fatte con il cuore, in una cornice dove ogni dettaglio è pensato per stupire”.

Il giorno dopo tra fede e natura

Il weekend di Valle di Soffumbergo prosegue domenica 5 luglio con la Festa del Patrono San Pietro, una delle ricorrenze più sentite dalla comunità locale. Per l’occasione la Pro Loco ha organizzato anche la camminata guidata “La melodia del Bosco e l’eco della Grotta”, un itinerario tra sentieri, alberi secolari e cavità naturali accompagnato da una guida botanica e naturalista insieme allo speleologo Paolo Moro di Inside Fvg. Un’esperienza immersiva tra natura e racconti del territorio, pensata per valorizzare il patrimonio ambientale della zona.

Con la “Notte in Giallo” e le iniziative del weekend, Valle di Soffumbergo rafforza la propria vocazione turistica legata all’esperienza diretta del territorio, affiancando alla tradizione autunnale delle castagne una nuova proposta estiva costruita su enogastronomia, paesaggio e cultura locale. Il “Balcone del Friuli” prova così a diventare non solo una meta stagionale, ma un punto di riferimento per eventi diffusi lungo tutto l’anno.