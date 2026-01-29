Fiabe a colori sbarca in Fvg, lo spettacolo debutta al teatro di Fagagna

“Una fiaba è oro che luccica negli occhi dei bambini” e se lo diceva il grande Andersen, padre delle moderne fiabe d’autore, c’è da crederci. A sottolineare il valore magico e prezioso delle storie per l’infanzia e l’importanza della fantasia e dei sogni, arriva per la prima volta in FVG lo spettacolo “Fiabe a colori”, premiata produzione della compagnia Teatro dell’Orsa (Emilia Romagna), che andrà in scena domenica 1° febbraio 2026, alle 17.00, al teatro Vittoria di Fagagna, grazie alla collaborazione del Comune, tra i partner della rassegna Fila a Teatro organizzata da Molino Rosenkranz.

Tre storie per ridere in libertà nell’incanto di prati prodigiosi, regni in rivolta, raggi dorati. Un topo, una pecora, due castelli per camminare in un tempo senza tempo dove i bambini hanno diritto alla pace, al gioco, ai pensieri selvatici. Mozart, Vivaldi, Bach, sono compagni di viaggio in un gioco di note che svela paesaggi e personaggi. E come dice Topo Federico… parole e suoni ci aprono mondi di meraviglia.

Vincitore del Premio “Dammi la mano” del Teatro dell’Argine per la bravura dell’interprete, che in scena riesce a creare un mondo intero con una recitazione precisa e coinvolgente, lo spettacolo cattura fin da subito l’attenzione del pubblico trasportandolo in un tempo sospeso dove è possibile sognare: un mondo in cui le guerre esistono, ma possono – e devono – essere abolite.

Semplicità e potenza in un viaggio che, nell’arco di tempo di un’ora, regala a bambini e adulti un mondo in cui le parole possono curare e nutrire così come il cibo. Di e con Monica Morini, al pianoforte e clarinetto Gaetano Nenna, regia di Bernardino Bonzani e scenografie di Franco Tanzi.

Fila a Teatro, alla sua XI edizione, è sostenuta dalla Regione FVG, IoSonoFvg, Fondazione Friuli, dai Comuni Partner che ospitano gli spettacoli (Casarsa della Delizia, Fagagna, Maniago, San Daniele del Friuli, Spilimbergo, Zoppola) e da Banca 360 Credito Cooperativo FVG. Maggiori info, tutto il programma della rassegna, che prosegue fino ad aprile, info ingressi, prenotazioni con vivaticket e promozioni sul sito www.filaateatro.it