Furto durante la sosta pranzo: svaligiato il pullman dei turisti austriaci

Il furto nel parcheggio del ristorante a Fagagna.

Doveva essere una tranquilla sosta per il pranzo durante una gita in Friuli, ma si è trasformata in una brutta avventura per una comitiva di turisti austriaci: giovedì 15 maggio, tra le 13 e le 14.30, ignoti hanno preso di mira il pullman sul quale viaggiavano i turisti, approfittando della loro assenza per mettere a segno un furto di ingente valore.

Il mezzo era stato parcheggiato nell’area esterna del ristorante Casale Cjanor, in via Casali Lini a Fagagna. Mentre i visitatori si trovavano all’interno del locale per il pranzo, i malviventi sono riusciti a forzare la portiera del bus e ad accedervi indisturbati. Una volta all’interno, i ladri hanno sottratto cellulari, tablet, computer portatili, macchine fotografiche, denaro contante, documenti ed effetti personali. Il danno, ancora in fase di quantificazione, si preannuncia ingente.

La scoperta del furto è avvenuta al termine del pranzo, quando i turisti sono risaliti a bordo del pullman. A quel punto è emersa la triste sorpresa: la porta era stata forzata e gran parte dei beni personali era scomparsa. È stato l’autista del mezzo, un cittadino austriaco, a sporgere denuncia presso la stazione dei carabinieri di Fagagna, che hanno immediatamente avviato le indagini.