Pensa di investire online, ma è una truffa: donna perde 30 mila euro

Trading online, truffata una donna di Fagagna.

Una donna di Fagagna di 60 anni è rimasta vittima di una truffa online per un importo complessivo di circa 30mila euro; al centro del raggiro, ancora una volta, il trading online.

Secondo quanto raccontato dalla vittima ai carabinieri della stazione locale, la donna era stata contattata da presunti consulenti finanziari che le avevano proposto di aprire un portafoglio digitale e investire i propri risparmi in strumenti finanziari online.

Convinta dai guadagni promessi, a partire dai primi giorni di luglio aveva iniziato a effettuare bonifici verso conti fasulli. L’allarme è scattato ai primi di agosto: quando la donna ha cercato di riscuotere gli investimenti, senza però riuscirci ha capito di essere stata truffata e si è rivolta alla stazione locale dell’Arma.