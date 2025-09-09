Iscrizioni aperte per la terza edizione di Agriflumen.

Il Comune di Fiume Veneto apre ufficialmente le iscrizioni ad Agriflumen 2025, la fiera agroculturale in programma dal 24 al 26 ottobre 2025. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione si conferma un appuntamento di rilievo per la valorizzazione delle realtà agricole, enogastronomiche e artigianali del territorio. L’obiettivo è quello di promuovere le eccellenze locali e incoraggiare la partecipazione attiva di aziende, associazioni ed esercenti.

L’Associazione Sviluppo e Territorio, incaricata dal Comune di Fiume Veneto, cura l’organizzazione dell’area dedicata alla somministrazione e alla vendita di prodotti enogastronomici e artigianali. Uno spazio pensato per dare visibilità a chi opera nel settore agricolo e agroalimentare, promuovere le tradizioni rurali e coinvolgere le nuove generazioni.

Agriflumen vuole mettere in rete aziende agricole, enti, associazioni e cittadini, creando un dialogo costruttivo attorno alla cultura della terra e alla civiltà contadina. Non è solo una fiera, ma un percorso di scoperta fatto di degustazioni, laboratori, conferenze e incontri con allevatori, agricoltori e ristoratori. Ogni edizione rappresenta così un’occasione di riflessione sull’importanza della filiera corta, della sostenibilità e della valorizzazione delle risorse locali.

Come iscriversi.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 22 settembre 2025, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune di Fiume Veneto (www.fiumeveneto.fvg.it) o contattando direttamente l’Associazione Sviluppo e Territorio (email: progetti@sviluppoeterritorio.it – tel. 0434/937471).