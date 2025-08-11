A Fiume Veneto sono aperte le iscrizioni al servizio di doposcuola

Aperte le iscrizioni al servizio di doposcuola rivolto agli alunni dell’istituto comprensivo di Fiume Veneto.

Il Comune di Fiume Veneto informa che sono aperte le iscrizioni al servizio di doposcuola per l’anno scolastico 2025/2026, rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Fiume Veneto.

Il doposcuola si svolgerà dal lunedì al venerdì, in linea con il calendario scolastico regionale. Il servizio prevede fasce orarie differenziate, adattabili in base alle necessità delle famiglie. È inoltre previsto il servizio mensa, a beneficio degli alunni che frequentano il doposcuola, per garantire la continuità educativa e organizzativa nella fascia oraria del pomeriggio.

La proposta comprende sia lo svolgimento assistito dei compiti scolastici, con la presenza di personale qualificato, sia attività di carattere ludico-educativo pensate per stimolare la socializzazione, la creatività e il benessere complessivo degli alunni. Il Comune di Fiume Veneto si farà carico di una copertura del 40% del costo complessivo del servizio, sostenendo la spesa con risorse proprie, sulla base dei dati raccolti durante l’anno scolastico 2024/2025.

“Supporto concreto per le famiglie”.

“Il doposcuola è un supporto concreto per molte famiglie e un’opportunità preziosa per bambini e ragazzi – dichiara il sindaco Jessica Canton –. Grazie a un lavoro costante di ascolto e progettazione, offriamo un servizio educativo che unisce qualità, attenzione ai bisogni e sostenibilità economica. Siamo orgogliosi di poter garantire continuità a questa iniziativa e di poterla estendere alla scuola secondaria, rafforzando il ruolo della scuola come comunità educante”.

Le modalità di iscrizione e tutte le informazioni utili, comprese quelle relative a moduli, costi, sedi, orari e servizio mensa, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune: