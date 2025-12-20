Le borse di studio a Fiume Veneto.

Il 12 dicembre si è tenuta, alla presenza di familiari, amici, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni, la cerimonia di premiazione per gli studenti meritevoli, parte della quarta edizione del bando promosso dalla Giunta comunale di Fiume Veneto. Questo evento ha messo in luce il valore dell’impegno e del merito, premiando i migliori diplomati delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Le borse di studio, un riconoscimento per gli studenti che si sono distinti per i loro eccellenti risultati, sono state assegnate a coloro che hanno conseguito il massimo dei voti: 10/10 per la scuola secondaria di primo grado e 100/100 per quella di secondo grado. Ogni vincitore ha ricevuto una borsa di studio di 500 euro, con un incremento di 100 euro per i tre diplomati con lode. Questa iniziativa non solo incoraggia un elevato livello di formazione culturale e professionale, ma sottolinea l’importanza di investire nel futuro dei nostri giovani.

“Lo studio, la scuola e l’istruzione – ha dichiarato il Sindaco Jessica Canton – sono strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita e per l’affermazione personale. Con questa iniziativa, vogliamo premiare il merito e l’impegno dei nostri ragazzi. La cerimonia è stata anche un’importante opportunità per conoscere i vincitori, anche attraverso il ritratto, emozionato ed emozionante, che di loro hanno dato familiari e insegnanti”

Bando confermato anche per il 2026.

In linea con questo impegno, l’amministrazione comunale ha recentemente approvato il bilancio di previsione 2026, stanziando 5.000 euro per la quarta edizione del bando, a conferma della volontà di sostenere il merito scolastico e le famiglie. La Giunta comunale di Fiume Veneto si impegna così a investire nell’educazione e nel merito, riconoscendo che questi sono i pilastri per costruire un futuro migliore per la nostra comunità.