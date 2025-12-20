Niuvar Calao, chi è il 36enne morto nell’incidente di Bagnaria Arsa

Niuvar Calao aveva 36 anni. La passione per il calcio e il lavoro.

E’ Niuvar Calao il giovane di 36 anni che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì in via della Villa, a Bagnaria Arsa. L’auto su cui viaggiava è uscita di strada, schiantandosi contro un muro perimetrale e ribaltandosi. Accanto a lui, il cugino, rimasto gravemente ferito e tuttora ricoverato in condizioni critiche.

Originario della Colombia, Niuvar era arrivato in Italia all’età di dieci anni insieme alla famiglia. Cresciuto a Palmanova, aveva completato qui il suo percorso scolastico, ottenendo la cittadinanza italiana da minorenne. In città era conosciuto e benvoluto: un ragazzo riservato ma sempre sorridente, legato alla famiglia e alla comunità.

Padre di un figlio ancora minorenne, Niuvar era molto legato ai suoi cari: genitori, fratelli, sorelle e numerosi cugini con cui aveva mantenuto un forte legame La sua grande passione era il calcio: da giovane aveva militato nel Gonars, partendo dalle giovanili fino ad arrivare all’Eccellenza. Ma era anche un grande lavoratore. Dal 2018 era impiegato nella ditta Agrifish di Bagnaria Arsa, dove era entrato proprio grazie al cugino Ramos. Lì si era fatto apprezzare per la dedizione, la puntualità e il carattere disponibile.

La tragica scomparsa di Niuvar Calao ha lasciato una ferita profonda nel cuore di chi lo conosceva. La sua storia – di integrazione e di impegno, – è quella di tanti ragazzi che, partiti da lontano, hanno costruito in Italia una nuova vita fatta di sacrifici e speranze.