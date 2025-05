Nuova brochure in occasione della tappa del Giro d’Italia a Fiume Veneto.

In occasione della 15ª tappa del Giro d’Italia, che parte domenica 25 maggio da Fiume Veneto, il Comune e PromoTurismoFVG hanno realizzato la nuova brochure turistica dedicata al territorio fiumano. Redatta in italiano e inglese, la brochure è uno strumento agile e immediato pensato per valorizzare il territorio, illustrando in modo sintetico ma completo le sue peculiarità, i luoghi di interesse storico, artistico e naturalistico, oltre a offrire informazioni utili per i visitatori.

“È una splendida opportunità per Fiume Veneto – ha dichiarato l’assessore alle Politiche di Sviluppo Economico, Michele Cieol – siamo tra i pochissimi comuni in Friuli-Venezia Giulia a poter vantare una brochure turistica interamente dedicata al nostro territorio. Abbiamo fortemente voluto questo strumento, affinché potesse veicolare in modo chiaro e immediato le nostre particolarità, le bellezze del luogo e i principali punti di interesse, sia per i visitatori che per gli stessi cittadini”.

Cieol ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale: “Un sentito ringraziamento va allo staff di PromoTurismoFVG per il prezioso lavoro svolto fianco a fianco all’amministrazione comunale. In poche settimane siamo riusciti a concretizzare un’idea che, inizialmente, sembrava difficile da realizzare in tempi così ristretti. Il risultato è uno strumento di qualità, che rappresenta appieno lo spirito e il valore del nostro territorio”.

La brochure sarà distribuita nei punti informativi, nelle strutture ricettive e durante gli eventi locali, oltre ad essere disponibile in formato digitale nel sito istituzionale, rappresentando un utile supporto alla promozione turistica del Comune in un contesto di grande visibilità nazionale e internazionale come il Giro d’Italia.