A Fiume Veneto approvato il progetto esecutivo per la nuova sede della Protezione Civile.

La Giunta Comunale di Fiume Veneto ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova sede della Protezione Civile comunale, segnando un ulteriore e decisivo passo avanti verso il potenziamento del sistema locale di gestione delle emergenze.

A darne notizia è l’Assessore delegato alla Protezione Civile, Alessandro Arnoldi: “Con questo atto entriamo nella fase concreta di realizzazione dell’opera – ha dichiarato l’assessore Arnoldi –. Si tratta di un intervento strategico che rafforzerà in maniera significativa la capacità operativa della nostra Protezione Civile, offrendo spazi moderni, funzionali e adeguati alle crescenti esigenze del territorio. È inoltre particolarmente significativo che la nuova sede venga realizzata proprio nell’anno del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976: un momento di memoria e riflessione che richiama il valore della prevenzione e della capacità di risposta alle emergenze. In continuità con l’attuale sede, anche la nuova struttura sarà intitolata a Bruno Raggiotto, che perse la vita sotto le macerie della caserma di Gemona crollata durante la scossa del 6 maggio 1976, a testimonianza del legame profondo tra quest’opera e la storia del nostro territorio.”

Il progetto conferma l’impostazione già definita, articolando l’area in due lotti: uno per la nuova costruzione, in continuità con gli edifici esistenti, e uno per gli spazi di supporto, con piazzola per elisoccorso operativa giorno e notte e campo macerie per l’addestramento cinofilo.

Come sarà la nuova sede.

L’edificio, su un unico piano, sarà organizzato attorno a un ampio atrio con funzione di accoglienza e coordinamento delle emergenze. Gli spazi interni comprenderanno area operativa e di rappresentanza, con servizi, spogliatoi, sala reperibilità e Centro Operativo Comunale (COC), mensa e una sala riunioni modulabile per formazione e incontri.

L’accesso sarà studiato per distinguere i flussi tra mezzi di servizio e utenti, con aree di manovra e parcheggi dedicati, mentre gli spazi esterni resteranno a verde, con possibilità di installare tende d’emergenza. L’opera ha un valore complessivo di 832 mila euro, di cui 400 mila finanziati da contributo regionale e la restante parte con fondi comunali; la durata dei lavori è prevista in 12 mesi.

“Proseguiamo con determinazione in un percorso di crescita e consolidamento del nostro gruppo di Protezione Civile – ha aggiunto Arnoldi –. Questa nuova struttura rappresenterà un punto di riferimento fondamentale per l’intera comunità e contribuirà a garantire risposte sempre più tempestive ed efficaci in situazioni di emergenza.” L’Amministrazione Comunale rinnova infine il proprio ringraziamento ai volontari per l’impegno costante e conferma la volontà di continuare a investire in sicurezza, prevenzione e formazione, a beneficio di tutto il territorio.