Controlli all’ex Cavarzerani di Udine: 12 stranieri denunciati

Scoperti mentre bivaccavano nella struttura.

Ancora un intervento delle forze dell’ordine nell’area dell’ex Cavarzerani di Udine. Dodici cittadini stranieri sono stati denunciati per il reato di invasione di terreni o edifici in concorso dopo essere stati sorpresi all’interno della struttura senza alcuna autorizzazione.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi quando il personale incaricato della gestione del centro di accoglienza ha contattato il numero unico di emergenza 112 segnalando la presenza di numerosi soggetti sconosciuti che stavano bivaccando all’interno dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Udine Est, supportati dai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine. L’operazione è stata condotta con il concorso della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Udine, a conferma dell’attenzione costante delle forze dell’ordine su un’area già oggetto in passato di controlli e verifiche.

I dodici stranieri, entrati abusivamente nella struttura, sono stati accompagnati presso il Comando Provinciale dei Carabinieri e in Questura per le procedure di identificazione. Al termine degli accertamenti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per invasione di edificio in concorso.

L’ex Cavarzerani, negli anni al centro del dibattito cittadino in tema di accoglienza e gestione degli spazi, torna dunque sotto i riflettori per un episodio che riaccende l’attenzione sul controllo dell’area e sulla necessità di vigilanza costante.