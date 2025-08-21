La scuola di Cimpello si prepara per il nuovo anno scolastico

Le novità per la scuola primaria di Cimpello.

La Giunta Comunale di Fiume Veneto ha approvato anche per l’anno scolastico 2025/26 l’assegnazione di fondi all’Istituto Comprensivo “Bagellardo” a sostegno del progetto educativo dedicato agli alunni della scuola primaria di Cimpello.

“La giunta comunale – dichiara il sindaco Jessica Canton – ha confermato lo stanziamento di 4 mila euro in favore degli alunni della scuola primaria di Cimpello, al fine di garantire la continuità della progettualità didattico–educativa che negli anni passati ha visto la partecipazione della quasi totalità degli studenti”.

L’orario di fine lezioni stabilito dall’Istituto Comprensivo per gli alunni delle classi prima e seconda, nei giorni di rientro del lunedì e giovedì, rimane fissato alle 15.15 anziché alle 16.45, come avviene per le classi terza, quarta e quinta. Il progetto, sostenuto dal Comune, mira a uniformare l’orario nelle giornate di rientro attraverso l’organizzazione di attività extrascolastiche e percorsi formativi dedicati ai più piccoli.

L’iniziativa consentirà una più ampia permanenza a scuola in orario pomeridiano, offrendo un supporto concreto sia agli alunni che alle famiglie. I bambini avranno così l’opportunità di vivere esperienze significative in un contesto diverso da quello prettamente scolastico, privilegiando la relazione tra pari, il gioco e percorsi di apprendimento alternativi.

Con il nuovo anno scolastico, le attività si svolgeranno regolarmente presso il rinnovato plesso di Cimpello, riaperto nel 2023 dopo i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico che lo hanno reso un edificio moderno, sicuro e accogliente per studenti e insegnanti.