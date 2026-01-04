A Fiume Veneto torna la semifinale del Campionato del Museto

Il museto torna protagonista tra tradizione, territorio e convivialità.

Il 10 gennaio 2026 andrà in scena la Semifinale del Campionato del Museto, appuntamento centrale delle iniziative Riesine del Porco Mondo, il festival “suin-generis” dedicato alla cultura del maiale e alle sue declinazioni gastronomiche, con un’attenzione particolare al territorio trevigiano e friulano.

Il Campionato Mondiale del Museto, nasce da un’idea de L’Ingorda Confraternita del Museto, realtà che da anni tutela e promuove questa specialità della norcineria veneta. A guidarla è il presidente Matteo Guidolin, figura di riferimento per un movimento che unisce gastronomia, memoria e identità rurale. La finale mondiale si svolge tradizionalmente a Riese Pio X, diventata ormai la “capitale” del museto.

Dal Friuli un successo oltre le attese

Il legame con il Friuli si è rafforzato con la prima edizione del Campionato Friulano del Museto, svoltasi l’11 gennaio 2025 a Fiume Veneto. Organizzata da due norcini friulani con la collaborazione della Proloco locale e della Confraternita riesina, la manifestazione ha registrato un successo inaspettato: 16 concorrenti in gara e oltre 200 persone alla cena conviviale.

A conquistare il titolo di Campione Friulano del Museto 2025 è stata l’Azienda Agricola Mario Costella, seguita da Pasut Gianpietro e Armando Rosa. I primi sei classificati hanno poi rappresentato il Friuli alla finale mondiale del 17 gennaio 2025 a Riese Pio X, dove la Cooperativa Il Ponte ha ottenuto il miglior risultato con un 7° posto.

Nasce il Gruppo Norcini Friulani

Sull’onda di quell’esperienza, nell’agosto 2025 è stato fondato il Gruppo Norcini Friulani, che si riconosce nel motto “assieme per la tradizione”. L’obiettivo è chiaro: tramandare il sapere della norcineria, recuperando gesti e conoscenze che rischiano di andare perduti. A ottobre 2025 il Gruppo Norcini Friulani, in occasione della presentazione del Campionato Friulano del Museto 2026 promosso durante l’evento agroalimentare Agriflumen, che si tiene annualmente a Fiume Veneto, ha portato in piazza proprio la tradizione della norcineria, con la lavorazione delle carni del maiale in salsicce, museti e salami. Fra i numerosi partecipanti alcuni avevano già vissuto tale esperienza nella loro giovinezza e spiegavano a figli e nipoti ciò che stava avvenendo davanti a loro.

Seconda edizione del Campionato Friulano del Museto

Il percorso prosegue ora con la seconda edizione del Campionato Friulano del Museto, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle ore 19.30 presso la sala eventi della Proloco di Bannia di Fiume Veneto. L’iniziativa è organizzata da Proloco Cimpello, Gruppo Norcini Friulani e L’Ingorda Confraternita del Museto, con il patrocinio del Comune.

La giuria sarà composta da personalità del mondo istituzionale, gastronomico e culturale, tra cui il presidente di giuria Stefano D’Alessi, il comico Luca Celante e la deputata Vania Gava.

Accanto alla competizione, spazio alla convivialità: una cena tipicamente friulana, con intrattenimenti a sorpresa, accompagnerà il pubblico fino all’incoronazione del nuovo Campione Friulano del Museto. Un’occasione per vivere una serata diversa, dove gusto e tradizione si incontrano, confermando come il museto non sia solo un insaccato, ma un vero patrimonio culturale da condividere.