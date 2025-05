Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 13 maggio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Secondo il meteo, in Friuli Venezia Giulia la giornata di martedì 13 maggio inizierà con cieli probabilmente nuvolosi, soprattutto nelle prime ore del mattino. Con il passare del tempo, il tempo tenderà a migliorare in pianura e lungo la costa, dove il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per gran parte della giornata.

Diversa la situazione in montagna, dove il tempo sarà più variabile: qui non si escludono locali rovesci temporaleschi o deboli piogge sparse, in particolare sulle Prealpi e nelle aree interne della Carnia. Sulla costa e nelle zone orientali, al mattino soffierà una Bora moderata che tenderà ad attenuarsi gradualmente nel corso della giornata.

Le temperature si manterranno su valori primaverili: in pianura le minime saranno comprese tra 11 e 14 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 20-23 gradi. Sulla costa le temperature oscilleranno tra 13 e 15 gradi al mattino, con massime tra 19 e 21. In quota, si prevedono circa 10 gradi a 1000 metri e 4 gradi a 2000 metri.