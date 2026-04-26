Addio a Furio Bianco, storico appassionato della Carnia e del Friuli

Lutto in Friuli per la scomparsa di Furio Bianco.

È scomparso Furio Bianco, studioso apprezzato per il suo contributo alla ricerca storica sul Friuli e in particolare sulla Carnia. La sua attività scientifica, intensa e rigorosa, ha lasciato un segno profondo nella ricostruzione delle dinamiche sociali, economiche e culturali delle comunità alpine e prealpine.

Bianco ha dedicato gran parte dei suoi studi alla storia delle aree rurali, approfondendo temi come le rivolte contadine, i sistemi economici locali, le trasformazioni del paesaggio e le strutture sociali del territorio. Le sue pubblicazioni, caratterizzate da un approccio originale e innovativo, hanno contribuito ad ampliare la conoscenza di contesti spesso marginali, rendendoli accessibili non solo agli studiosi ma anche a un pubblico più ampio.

Il cordoglio del Patto per l’Autonomia

A esprimere pubblicamente il cordoglio è stato il Patto per l’Autonomia, che ha ricordato Bianco come «storico brillante e appassionato». In una nota, il segretario Massimo Moretuzzo ha sottolineato l’importanza del suo lavoro e il valore del suo approccio alla ricerca.

Bianco amava definirsi uno “storico scalzo”, un’espressione che ben rappresenta il suo metodo: uno studio diretto, radicato nei luoghi e nelle comunità, capace di cogliere le radici più autentiche del territorio. Un’impostazione che gli ha permesso di raccontare la storia del Friuli e della Carnia con profondità e sensibilità, mantenendo sempre un forte legame con la dimensione culturale locale. Alla famiglia e ai suoi cari esprimiamo la nostra vicinanza

Amava definirsi uno “storico scalzo”: un’attitudine che lo ha portato a percorrere in profondità la dimensione culturale della nostra terra, con quell’attenzione e quel rigore che gli hanno permesso di coglierne le radici più autentiche. “Alla famiglia e ai suoi cari esprimiamo la nostra vicinanza”, conclude Moretuzzo

Un’eredità culturale duratura

La scomparsa di Furio Bianco lascia un vuoto nel panorama culturale regionale. Il suo lavoro continuerà però a rappresentare un punto di riferimento per chi studia la storia delle comunità rurali e montane, offrendo strumenti preziosi per comprendere l’evoluzione del territorio e delle sue identità.