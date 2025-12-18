Advent Pur, ultimo weekend per vivere la magia del Natale

Con il Natale ormai alle porte, il 20 e 21 dicembre non prendete appuntamenti: sarà infatti l’ultima opportunità per visitare l’incantato sentiero che da diversi anni trasforma la piana di Valbruna in un luogo magico. Salutato “Advent Pur”, il Natale a Malborghetto – Valbruna proseguirà poi con altri interessanti appuntamenti fino all’incontro con la Pechtra Baba del 5 gennaio.

Natale ritrovato

Non siete ancora riusciti a visitare “Advent Pur”? Niente paura perché l’incantato percorso ricavato tra i boschi della piana di Valbruna, vi attende per ancora due giornate speciali da dedicare alla magica atmosfera natalizia e agli antichissimi riti della Valcanale.



Sabato e domenica, puntuali alle ore 16 e fino alle 19 (ultimo accesso), le lanterne di “Advent Pur” si riaccenderanno per avvolgervi idealmente in un caldo abbraccio che vi accompagnerà lungo i quasi tre chilometri di un facile sentiero che, attraversando la piana di Valbruna, vi permetteranno di riconciliarvi con le genuine emozioni del Natale di una volta fatto di sapori profumi e tradizioni. Antichi riti che permetteranno di riconciliarsi con il mondo, riempiendo i cuori e facendo ritornare bambini.

Tempo sospeso

Vivere una favola non è mai stato così semplice. Sulla piana di Valbruna il tempo si è fermato: non perdete l’occasione di passeggiare tra opere lignee che raccontano storie lontane, scoprire le leggende che caratterizzano questa terra di confine cullati dalle tradizionali musiche natalizie suonate dai corni magari sorseggiando un buon the caldo. E poi, se non lo avete già fatto, potrete fermarvi davanti allo speciale Christkindl Postamt, “ufficio postale” dove imbucare la tradizionale letterina per Babbo Natale.

Dicembre incantato

Anche in questo ultimo fine settimana che ci accompagnerà al Natale, sono tanti gli appuntamenti che vi attendono tra Malborghetto, Valbruna e Bagni di Lusnizza. Il 19 dicembre nella chiesa della Visitazione di Maria Vergine e S. Antonio a Malborghetto con inizio alle 20.30, “Armonie di Natale“, concerto della banda del Santuario di Pontebba e del Coro Montagnutis-Valcanale di Malborghetto. Il 20 e il 21, dalle 14 alle 17, ultimo doppio appuntamento con i laboratori culinari all’hotel Saisera dove si potranno realizzare gli autentici “Keks“ austriaci, i biscotti natalizi della tradizione valcanalese.



“Arriva Babbo Natale… in slitta” è invece l’evento che vi attende il 21 alle 17.30 nei pressi dell’alimentari Fiorini di Valbruna. E dopo il Natale? Il 28 dicembre doppio appuntamento: dalle 17 “Passi di Luce”, passeggiata con le lanterne per i bambini e narrazione di fiabe lungo il sentiero Pradischel a Bagni di Lusnizza, mentre per i più grandi alle 20.30 all’interno del Palazzo Veneziano, imperdibile spettacolo di musica natalizia e non solo con Orchestra Legato Allegro in Concerto.

Adventskalender e Pechtra Baba

Prosegue poi fino al 31 dicembre il quotidiano appuntamento con Adventskalender, il “Monumentale Calendario dell’Avvento“ di Malborghetto. Le prime caselline si sono aperte il 5 dicembre e fino a San Silvestro le finestre del cinquecentesco Palazzo Veneziano sono pronte a regalare grandi emozioni grazie alle lastre in plexiglass retro illuminate che ogni giorno si aprono svelando le immagini delle tradizioni invernali presenti in Valcanale e i classici soggetti legati all’iconografia natalizia.



Gli eventi legati ad “Advent Pur” si concluderanno poi il 5 gennaio quando, alle ore 18.00 presso la piazza Palazzo Veneziano farà la sua comparsa la Pechtra Baba, figura mistica molto popolare nell’arco alpino, spirito nefasto che sarà scacciato dai bambini lanciati in corse sfrenate.