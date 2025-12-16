L’impresa da record del Maciste friulano: risale una corda di 30 metri in pochi minuti

Prestazione da record di Alex Camera nell’arrampicata su corda.

Alex Camera, atleta pordenonese specializzato negli sport estremi, ha realizzato ieri una nuova prestazione da record nella risalita su corda (“rope climb”), completando 30 metri in 5 minuti e 22 secondi l’arrampicata, usando solo mani e piedi.

Alex è noto al pubblico per le sue imprese, tra cui il record del 29 giugno 2023 sulla zipline panoramica del lago di Sauris, quando aveva percorso 56,5 metri in orizzontale in 1 minuto e 54 secondi, sfruttando esclusivamente braccia e gambe. Non pago di questa impresa, nell’ottobre del 2024 era tornato sulla teleferica di Sauris per il “rope climb”, particolarmente impegnativo sia per la enorme forza necessaria sia per la tecnica della risalita che deve essere impeccabile per assicurare il record, che era stato di 9 minuti e 10 secondi per 30 metri.

Ieri, in una località delle Prealpi pordenonesi, il Maciste friulano ha superato se stesso: si è recato su un punto dove è stata calata dai manovratori una lunga corda realizzata appositamente per questo evento con la quale Alex ha risalito la distanza di 30 metri nel tempo di 5.22 dimezzando di fatto il tempo precedente.

La performance è stata validata dai cronometristi abilitati, assistita da due Vigili del Fuoco per motivi di sicurezza e verificata da un perito che ha certificato altitudine e distanza. Gli addetti ai lavori presenti hanno definito la prestazione adrenalinica, inserita in uno scenario naturale mozzafiato, coerente con le caratteristiche delle esibizioni estreme che da sempre contraddistinguono Alex Camera.