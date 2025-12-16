di 95 anni

Ved. Tezza

Ci ha lasciati Maria Tiozzo. Ne danno il triste annuncio i figli, i nipoti, i pronipoti unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a TARVISIO nella chiesa parrocchiale dei “Ss. Pietro e Paolo Apostoli” giovedì 18 dicembre alle ore 14:30 giungendo dalla cappella del cimitero di Plezzut, ove sarà possibile fare visita da martedì.



Al termine del Rito la cara Maria troverà Riposo nel cimitero di Plezzut.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria, mercoledì 17 C.M. alle ore 17:30 nella stessa chiesa parrocchiale.



Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno parteciparvi.



TARVISIO, 16 dicembre 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290