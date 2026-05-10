La sfilata degli alpini friulani all’Adunata Nazionale di Genova.

Le penne nere del Friuli Venezia Giulia hanno sfilato a Genova nel giorno più atteso della 97ª Adunata nazionale degli Alpini, portando nel capoluogo ligure colori, gagliardetti e storia delle sezioni regionali. L’Adunata si è svolta dall’8 al 10 maggio 2026 e si è conclusa con la grande sfilata domenicale lungo le vie della città.

A rappresentare il Friuli Venezia Giulia sono state le sezioni di Trieste, Gorizia, Carnica, Gemona, Cividale, Udine, Palmanova e Pordenone, inserite nell’ordine di sfilamento ufficiale insieme alla Protezione civile del 3° Raggruppamento.

Il passaggio delle penne nere friulane

Tra applausi, cori e bandiere tricolori, gli alpini friulani hanno attraversato Genova accompagnati dall’affetto del pubblico e dal richiamo alle radici di una terra profondamente legata alla tradizione alpina. Una presenza numerosa, composta da gruppi arrivati da tutto il territorio regionale, dalle sezioni storiche della montagna friulana fino ai centri della pianura e della costa.

Per gli alpini friulani, la sfilata di Genova ha avuto anche un significato speciale nel ricordo di Gemona e del 50° anniversario del terremoto del 1976, che nel 2026 riporta il Friuli a una delle pagine più dolorose e allo stesso tempo più identitarie della sua storia. Le penne nere, allora come oggi, furono simbolo di vicinanza, aiuto concreto e solidarietà nelle comunità colpite dall’Orcolat.



Il loro passaggio all’Adunata nazionale ha richiamato quella memoria collettiva fatta di dolore, ricostruzione e rinascita, portando a Genova l’orgoglio di un territorio che seppe rialzarsi anche grazie alla forza dei suoi volontari e alla coesione della sua gente.

La diretta.