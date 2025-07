Nominati sei nuovi parroci in Friuli.

Martedì 22 luglio l’Arcivescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba, ha annunciato la nomina di sei nuovi parroci che prenderanno servizio in Friuli a partire da settembre 2025. Le nuove destinazioni coinvolgono ventiquattro parrocchie distribuite in diversi comuni dell’Arcidiocesi, tra cui Palmanova, Premariacco, Pocenia, Rivignano Teor, Rive d’Arcano, Taipana e Tricesimo.

Alcune di queste comunità erano rimaste vacanti in seguito a precedenti nomine arcivescovili, in altre invece i rispettivi parroci hanno lasciato l’incarico (o lo lasceranno a breve) per motivi di salute o di età.

I nuovi parroci e le rispettive comunità

Mons. Paolo Brida assumerà il ruolo di parroco in sei parrocchie tra cui Palmanova, Jalmicco, Bagnaria Arsa, Sevegliano, Trivignano Udinese e Clauiano, prendendo il posto di mons. Angelo Del Zotto, ora in pensione. Don Nicola Degano guiderà la Collaborazione pastorale di Tricesimo come parroco coordinatore, subentrando a mons. Dino Bressan, prossimo Vicario generale. Don Francesco Ferigutti sarà parroco coordinatore della Collaborazione pastorale di Rivignano, a cui afferiscono otto parrocchie, sostituendo mons. Brida.

Mons. Guido Genero prenderà il posto di don Luciano Sguassero come parroco di Rive d’Arcano e Rodeano Basso, mentre don Alberto Paschini sarà parroco di Premariacco, Ipplis e Orsaria. Infine, don Marco Visintini, già parroco di Cergneu, guiderà le parrocchie di Taipana e Monteaperta, rimaste vacanti dopo la rinuncia di don Giacinto Miconi.