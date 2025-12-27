Armonie compie 30 anni: per festeggiare, un anno di concerti e una scuola di musica 3.0

Il trentennale dell’Associazione culturale Armonie.

L’associazione culturale Armonie si prepara a celebrare un traguardo storico: il 25 settembre 2026 festeggerà 30 anni di attività musicale e culturale e, per celebrare l’anniversario, ha ideato un programma di eventi che durerà tutto l’anno. La stagione del trentennale sarà diffusa su sei comuni del Friuli e comprenderà 12 concerti, laboratori e attività didattiche. Contestualmente, l’associazione ha lanciato il crowdfunding “Armonie 3.0” per potenziare la didattica e modernizzare la sede.

Un trentennale diffuso e partecipato

La stagione, intitolata “Una stagione che non si ascolta, non si vede: si vive”, si estenderà da gennaio a dicembre 2026 nei comuni di Basiliano, Coseano, Dignano, Flaibano, Mereto di Tomba e Sedegliano. Ogni concerto sarà dedicato a un tema specifico, valorizzando lo spirito comunitario e l’identità culturale del territorio. “Abbiamo scelto dodici temi, dodici luoghi, dodici formazioni musicali perché volevamo restituire l’identità viva della nostra Associazione, fatta di memorie, di visioni, di giovani che crescono insieme”, ha spiegato il direttore artistico Fabrizio Fontanot.

Il programma includerà esperienze musicali e laboratori interattivi, culminando in eventi simbolici come il concerto dedicato alla Tradizione nella chiesa della Madonna delle Grazie di Udine, in occasione dei 110 anni dalla nascita di Padre David Maria Turoldo. In parallelo nascerà una favola musicale originale, con testi e musiche inedite di Virginio Zoccatelli, pensata per avvicinare i più giovani alla musica.

Le parole del presidente e delle istituzioni

Mattia Mestroni, presidente di Armonie APS, ha ricordato l’importanza del percorso comunitario che ha accompagnato l’associazione in tre decenni: “La nostra profonda convinzione è che i risultati che abbiamo saputo esprimere siano il frutto di molti incontri fortunati e della sintonia tra persone, enti e istituzioni. La stagione diffusa e il crowdfunding sono il pretesto per incontrare di nuovo la comunità e rafforzare i legami creati”.

Il presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha aggiunto: “Trent’anni di attività rappresentano un traguardo di grande valore. Armonie APS ha costruito progetti musicali di alto profilo, diventando punto di riferimento per molti comuni del Friuli e contribuendo concretamente alla crescita sociale e culturale del territorio. Investire nella formazione delle nuove generazioni significa investire nel futuro della nostra regione”.

Crowdfunding “Armonie 3.0”

Parallelamente alla stagione musicale, Armonie ha avviato il crowdfunding “Armonie 3.0 – Una scuola di musica per la comunità” su Ideaginger.it fino al 17 gennaio 2026, con l’obiettivo di raccogliere 7.000 euro.

Le risorse serviranno a dotare le aule di nuove tecnologie, sistemi di registrazione, strumenti per la didattica digitale e spazi insonorizzati. “Investire sulla nostra sede significa investire sul futuro dei ragazzi. Ogni donazione contribuirà a costruire una scuola più accogliente, più innovativa, più capace di generare opportunità”, ha sottolineato Edoardo Asquini, membro del consiglio direttivo.

Anche Banca360 ha commentato l’iniziativa: “Abbiamo favorito l’avvio del crowdfunding e, al raggiungimento della quota stabilita, aggiungeremo un ulteriore 10%. È un punto di partenza per sostenere il trentennale e tutte le iniziative correlate”, ha spiegato Fabio Zuliani, consigliere dell’istituto.

La stagione musicale nel dettaglio

Il calendario 2026 partirà a gennaio con l’Orchestra Fiati Armonie, il concerto celebrativo del trentennale (Teatro Clabassi Sedegliano 4 e 5 gennaio 2026), per proseguire a febbraio con i Cluster Clarinets e un omaggio alla Memoria della Shoah (Chiesa di Dignano). A marzo il Coro Euterpe darà voce al tema del Rispetto con un programma dedicato alle autrici femminili, mentre ad aprile la Baby Big Band incrocerà jazz e tradizione friulana celebrando i vent’anni di Jazz in Furlan.

A maggio l’Ensemble di violini Legato Allegro rifletterà sul rapporto tra musica, natura e territorio, e a giugno Banda e Rock Band unificate racconteranno il valore del Dono con un concerto partecipato. Luglio porterà i laboratori ritmici di X Drummers, dedicati all’Amicizia, e agosto il Gruppo Ottoni con un evento sull’Impegno civile dei giovani.

Settembre sarà il mese dell’Inclusione, con un concerto-performance che dialoga con la cultura sorda, mentre ottobre affronterà il tema della Rinuncia con l’Ensemble Sax. A novembre l’Ensemble Turoldo renderà omaggio ai 110 anni dalla nascita di Padre David Maria Turoldo, e in dicembre la stagione si chiuderà con la favola musicale “Re Breve”, dedicata all’Educazione e ai più piccoli, tra fluati traversi, voci bianche e nuove storie da ascoltare e vivere insieme.

Trent’anni di Armonie

Dal 1996 a oggi, Armonie ha accompagnato nello studio della musica oltre 1.400 giovani, costruito progetti originali sostenuti dalla Regione FVG, collaborato con istituti scolastici, enti locali e realtà culturali, e dato vita a band, ensemble e cori che animano la vita sociale del territorio. Il trentennale rappresenta un’occasione per celebrare i successi passati e inaugurare un nuovo capitolo dedicato alla crescita della comunità attraverso la musica, mantenendo viva la cultura e il coinvolgimento dei cittadini.