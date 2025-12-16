Bertiolo, Corno di Rosazzo e Moimacco: attivati tre nuovi postamat

Salgono a 109 i postamat in provincia di Udine.

La rete degli sportelli automatici di Poste Italiane continua a crescere. Nei giorni scorsi sono stati installati tre nuovi Postamat all’esterno degli uffici postali di Bertiolo, Corno di Rosazzo e Moimacco portando a 109 il totale delle unità operative in tutta la provincia di Udine. I tre uffici postali erano già stati completamente rinnovati e dotati dei nuovi servizi della Pubblica Amministrazione nell’ambito del progetto “Polis”.

Le nuove funzionalità.

Gli sportelli automatici ATM Postamat di ultima generazione sono caratterizzati da migliori performance, da novità in termini di funzionalità e servizi, da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia: hanno un monitor digitale ad elevata luminosità, un software ed un dispensatore di contanti che consentono di velocizzare le operazioni in totale autonomia.



Oltre al prelievo di denaro contante, infatti, il Postamat permettono di richiedere servizi normalmente disponibili agli sportelli degli uffici postali come le interrogazioni su saldo e la lista degli ultimi movimenti del conto Bancoposta o delle carte Postepay. Selezionando la voce “Ricariche e pagamenti” è inoltre possibile caricare il credito telefonico o una carta prepagata Postepay.

Altra funzionalità è quella che permette il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. I nuovi ATM sono dotati di un lettore che scansiona il codice a barre del bollettino precompilato evitando al cliente di inserire i dati manualmente sulla tastiera. Per chi ha più familiarità con le nuove tecnologie, il nuovo Postamat permette di prelevare contanti anche in modalità “cardless” utilizzando lo smartphone anziché le carte abilitate.

Ad innalzare ulteriormente i livelli di protezione dell’ATM Postamat, un moderno impianto di videosorveglianza e una serie di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di tentativi di furto. I Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.