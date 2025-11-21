Il Black Friday arriva anche da Credifriuli: torna il conto corrente senza spese

Con il Black Friday torna anche una delle iniziative più attese di Credifriuli. Dal 21 novembre al 5 dicembre 2025, infatti, i nuovi clienti privati possono aprire il Conto Black, beneficiando di tre anni completamente gratuiti delle spese di tenuta conto. Una proposta pensata per incentivare l’ingresso di nuovi correntisti offrendo condizioni particolarmente competitive in un mercato non sempre attento alla riduzione dei costi per i clienti.

Un conto senza costi per tre anni

Il Conto Black è un prodotto semplice e trasparente, studiato per andare incontro alle esigenze di chi desidera un conto corrente funzionale ma senza costi nascosti. L’apertura è gratuita e non prevede spese né per la carta di debito né per le operazioni effettuate. Anche il servizio di internet banking informativo è incluso senza alcun costo aggiuntivo.

Il vantaggio principale riguarda però il canone, azzerato per i primi tre anni per poi passare a soli 3 euro al mese mentre per la carta di credito non sono previsti costi per un anno intero.

I principali benefici.

Apertura del conto gratuita

Zero spese per la carta di debito : l’emissione e l’utilizzo della carta non comporteranno alcun costo.

: l’emissione e l’utilizzo della carta non comporteranno alcun costo. Operazioni gratuite : le operazioni effettuate sul conto saranno senza commissioni.

: le operazioni effettuate sul conto saranno senza commissioni. Internet banking gratuito : il servizio informativo online è incluso senza spese aggiuntive.

: il servizio informativo online è incluso senza spese aggiuntive. Canone gratuito per tre anni : a partire dal quarto anno, il canone mensile sarà di soli 3,00 euro.

: a partire dal quarto anno, il canone mensile sarà di soli 3,00 euro. Carta di credito senza costi per un anno: chi sceglie di utilizzare anche la carta di credito avrà il primo anno senza spese.

Come richiederlo

La procedura di attivazione del Conto Black è stata pensata per essere semplice e immediata. Basta compilare il modulo disponibile sul sito della banca all’indirizzo

https://www.credifriuli.it/template/default.asp?i_menuID=77151

Dopo l’invio della richiesta, un consulente Credifriuli contatterà il richiedente per fornire tutti i dettagli necessari e fissare un appuntamento dedicato per completare l’apertura del conto. Per informazioni più approfondite sulle condizioni contrattuali e su tutte le caratteristiche del prodotto, è possibile consultare direttamente il sito ufficiale della banca.