Don Manuel e Don Luigino: i due nuovi preti del Friuli si raccontano

Don Manuel Minciotti e don Luigino Vit saranno ordinati preti questa domenica.

Grande festa nell’Arcidiocesi di Udine per l’ordinazione sacerdotale di don Manuel Minciotti e don Luigino Vit: i due diaconi riceveranno il presbiterato – ossia l’ordinazione a preti – domenica 23 novembre, alle 16, in Cattedrale a Udine, nel corso di una celebrazione presieduta dall’arcivescovo mons. Riccardo Lamba.

Peraltro, nello stesso giorno l’Arcidiocesi di Udine vive la sua Giornata del Seminario e la contemporanea Giornata diocesana della gioventù: un felice incrocio di occasioni per accompagnare don Minciotti e don Vit, oltre che per sostenere con la preghiera la nascita di nuove vocazioni al sacerdozio. Rivolgendosi ai due prossimi preti, l’arcivescovo di Udine monsignor Riccardo Lamba augura che «Possano essere a servizio della Chiesa, ognuno secondo le sue peculiarità, caratteristiche e storia personale. Sono due uomini con una grande capacità di ascolto e di preghiera, molto delicati e attenti alle persone fragili».

Don Manuel Minciotti, giovane prete dal Friuli collinare

Nato nel 1992 a San Daniele del Friuli, don Manuel Minciotti ha maturato la sua vocazione prestando servizio nella Parrocchia della cittadina collinare e unendovi anche esperienze diverse (per esempio con l’UNITALSI). “Avevo 23 anni e mi sono trovato ad accompagnare mia mamma nel suo periodo di malattia fino alla morte», racconta. «Proprio quell’esperienza di sofferenza e dolore, e in particolare l’aver visto come lei ha vissuto in maniera cristiana il suo percorso, mi ha dato una forza che non mi sarei mai aspettato. Quella è stata la scintilla“.



Già studente di matematica all’Università di Udine, Minciotti ha intrapreso successivamente il percorso di discernimento e di studi nel Seminario di Castellerio giungendo al diaconato lo scorso 22 febbraio. Dopo alcuni anni di tirocinio pastorale nella Parrocchia udinese di San Pio X, attualmente svolge servizio nella Parrocchia di San Marco e nella vicina Parrocchia della Beata Vergine di Fatima, sempre in città a Udine.

Don Manuel Minciotti presiederà le sue prime Sante Messe domenica 30 novembre alle 10.30 nel duomo di San Daniele, domenica 7 dicembre alle 10 a San Marco (Udine), lunedì 8 dicembre alle 11.30 nella Parrocchia della B.V. di Fatima e, infine, domenica 14 dicembre alle 11.30 a San Pio X.

Don Luigino Vit, il sacerdozio dopo un lungo diaconato

Diversa è la storia di don Luigino Vit: nato nel 1964 in una famiglia udinese, dopo la morte del padre si trasferisce ancora bambino a Faedis, dove cresce e presta servizio in Parrocchia alle spalle dello zio, parroco del paese. Frequenta studi magistrali e inizia un lungo lavoro come educatore accanto a giovani in situazioni di disagio psico-sociale o con tossicodipendenza. Iniziati anche gli studi di teologia, nel 2013 Vit viene ordinato diacono. Da allora ha svolto servizio a Fagagna, a Muzzana del Turgnano e nella Collaborazione pastorale di Torviscosa, conciliando il servizio pastorale con il lavoro di educatore.



Dopo oltre dodici anni di diaconato, quindi, don Vit viene ordinato sacerdote; Un passo tardivo? Niente affatto, come spiega lui stesso: “Ci sono state alcune circostanze della vita: prima la morte improvvisa di mio papà, poi la malattia di mia mamma. Non me la sentivo di lasciarla sola in quel momento. Pensavo: come faccio a portare il Vangelo quando io per primo non lo vivo?“. Da qui l’attesa di diversi anni prima di diventare sacerdote.

Dopo l’ordinazione sacerdotale del prossimo 23 novembre, le prime Sante Messe presiedute da don Luigino Vit saranno celebrate domenica 30 novembre alle 11 Faedis, domenica 7 dicembre alle 11 a Fagagna e lunedì 8 dicembre, sempre alle 11, a Tricesimo.