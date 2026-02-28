Il Braveheart friulano conquista Prime Video

Successo di “Marcho. L’ultima bandiera” anche su AppleTV e Youtube film

A poche settimane dal rilascio su Prime Video (Amazon), Apple TV e Youtube film, “Marcho. L’ultima bandiera” è già stato visto da migliaia di spettatori in tutto il mondo. Il risultato ottenuto su questi servizi di streaming on demand racconta l’eco internazionale di un’opera capace, nel giro di pochissimo tempo, di conquistare un pubblico ampio, registrando un successo di visualizzazioni e confermando la forza universale di una storia rimasta nascosta per cinque secoli. Quella di Marco di Moruzzo, l’ultimo Portabandiera dello Stato patriarcale di Aquileia, l’unico nobile che si è opposto all’invasione di Venezia, attorno al 1420. Una vicenda tornata alla luce solo nel recente passato, nel 1986, durante un restauro, grazie a una lettera rinvenuta tra le pagine di un libro.

Il docufilm co-prodotto dall’ARLeF e Arte Video, con il contributo di Friuli Venezia Giulia Film Commission e del Fondo per l’audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, è un prodotto di grande qualità anche grazie agli approfondimenti storici del professor Franco Cardini, volto noto del piccolo schermo, e di Alberto Travain, autore e curatore di vari saggi sulla figura di Marcho; Flavia Maria De Vitt, docente di Storia medioevale all’Università degli Studi di Udine; William Cisilino, direttore dell’ARLeF; Gianfranco Ellero, autore di numerose monografie sulla storia del Friuli. Così come di grande profilo è anche il cast, che vede come protagonista il bravissimo Paolo Mutti.

Da gennaio “Marcho. L’ultima bandiera” è dunque disponibile in streaming in Italia, dove Amazon è la piattaforma più seguita con oltre 11 milioni di iscritti e il 26% di quote, e in ben 61 paesi anglofoni del resto del mondo, dall’Australia all’Asia, dalla Gran Bretagna agli USA. Chi ha già un abbonamento ad Amazon Prime Video può vedere il film direttamente. Chi invece non ha alcun abbonamento non è escluso: il film è comunque accessibile a tutti grazie alle opzioni di noleggio o acquisto. In questo modo, chiunque può guardare la pellicola scegliendo la soluzione più semplice e adatta alle proprie esigenze.

Un successo che arriva dopo altri successi: dalla prima assoluta su Rai Storia, al doppio riconoscimento negli USA (il “Best Historical Film” e l’“Award of Excellence Special Mention”), fino alla sua versione “cofanetto” dove è possibile trovare il film in DVD, Blu Ray e Ultra HD Blu Ray, arricchito da un booklet trilingue (in friulano, italiano e inglese), curato da William Cisilino, che offre un’accurata contestualizzazione storica della vicenda di Marco di Moruzzo.