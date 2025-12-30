Capodanno sulla neve: nuove piste aperte e arriva la ricarica per il cellulare in quota

Capodanno sugli sci: aprono nuove piste in Friuli.

Il Friuli si prepara ad accogliere sciatori e appassionati della neve anche per il Capodanno con una sorpresa tecnologica. Nei sei comprensori della regione – Piancavallo, Sappada-Forni Avoltri, Forni di Sopra-Sauris, Ravascletto-Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea – le piste aperte sono state ampliate grazie alle basse temperature e il personale è al lavoro per garantire condizioni ottimali.

Il nuovo servizio di power bank.

Ma non è solo la quantità di neve a rendere speciale l’esperienza in montagna quest’anno. Per la prima volta, Tarvisio, Piancavallo e Zoncolan offrono agli sciatori un servizio di ricarica per smartphone direttamente sulle piste. Grazie alla collaborazione tra PromoTurismoFVG e l’azienda Brick, specializzata in soluzioni di power bank sharing già attive in oltre 25 Paesi, gli utenti possono noleggiare un dispositivo portatile per le prime due ore gratuitamente e restituirlo in qualsiasi postazione abilitata.

In alta quota, dove l’uso di GPS, app meteo e mappe riduce rapidamente la durata della batteria, avere il telefono sempre carico non è solo una comodità, ma anche un fattore di sicurezza. La possibilità di effettuare chiamate di emergenza o condividere la propria posizione rende la giornata sulla neve più sicura per tutti.

Le postazioni sono state installate in punti strategici, come la telecabina Monte Lussari e il Fun Park di Tarvisio, le casse di Ravascletto e Sutrio per il Monte Funifor, e le casse centrale Tremol e Casere a Piancavallo, integrate senza impattare sull’ambiente e personalizzate con il logo “Io sono Friuli Venezia Giulia”.

Il progetto punta anche alla sostenibilità. Evitando l’acquisto e l’abbandono di dispositivi usa e getta, il power bank sharing riduce la produzione di rifiuti elettronici e limita l’impatto ambientale delle batterie al litio, particolarmente critico in contesti alpini.

Gli impianti aperti.

Per restare aggiornati su piste e impianti aperti, gli sciatori possono consultare la sezione Infoneve del sito di PromoTurismoFVG. Skipass disponibili alle biglietterie, alle casse automatiche dei comprensori e online, con la cassa di Amaro aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 15.30.