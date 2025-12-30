Di 59 anni
Ci ha lasciati Claudio Aita. Ne danno il triste annuncio la moglie Cristina, i figli Valentina e Sebastiano, la mamma Rosaly, la sorella Manuela con Stefano, la suocera Silvana, il cognato Gianluca, i nipoti unitamente ai parenti tutti.
Il Rito delle Esequie avrà luogo ad Avilla di Buja nella chiesa parrocchiale di ” S. Pietro Apostolo “ venerdì 2 gennaio alle ore 10:30 ove il caro Claudio giungerà dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
orari visite:
mercoledì 13:00 – 18:30 giovedì 9:00 – 12:00
venerdì 8:30 – 10:00
Al termine del Rito il caro Claudio troverà riposo nel cimitero di S. Stefano a Buja.
Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 1° gennaio alle ore 18:00 nella chiesa di ” S. Pietro Apostolo ” ad Avilla.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
AVILLA DI BUJA, 29 dicembre 2025
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290