Di 59 anni

Ci ha lasciati Claudio Aita. Ne danno il triste annuncio la moglie Cristina, i figli Valentina e Sebastiano, la mamma Rosaly, la sorella Manuela con Stefano, la suocera Silvana, il cognato Gianluca, i nipoti unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo ad Avilla di Buja nella chiesa parrocchiale di ” S. Pietro Apostolo “ venerdì 2 gennaio alle ore 10:30 ove il caro Claudio giungerà dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orari visite:

mercoledì 13:00 – 18:30 giovedì 9:00 – 12:00

venerdì 8:30 – 10:00



Al termine del Rito il caro Claudio troverà riposo nel cimitero di S. Stefano a Buja.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 1° gennaio alle ore 18:00 nella chiesa di ” S. Pietro Apostolo ” ad Avilla.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



AVILLA DI BUJA, 29 dicembre 2025



