Un animale selvatico attraversa la strada: auto finisce cappottata nel campo

L’incidente in via Marano a Carlino.

Alle ore 22.31 del 10 novembre 2025 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto lungo la SP3, in via Marano, all’altezza dell’incrocio con strada Saline, nel territorio comunale di Carlino. Una vettura si è capottata a seguito dell’attraversamento improvviso di un ungulato sulla carreggiata.

Al loro arrivo, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli hanno trovato il conducente già all’esterno dell’auto, illeso. Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario della SORES e i Carabinieri per gli accertamenti.