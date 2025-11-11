Investita da un’auto vicino a casa, morta una donna di 75 anni

75enne investita da un’auto a Pordenone.

Un drammatico incidente stradale ha segnato il pomeriggio di ieri, 10 novembre, a Pordenone, in via Udine all’altezza dell’incrocio con via Sile: una donna di 75 anni, residente in zona, è stata investita da un’auto e non ce l’ha fatta, nonostante i tentativi di soccorso. L’allarme è scattato alle 17:40, quando la centrale operativa della Polizia Locale del Distretto Friuli Occidentale ha ricevuto la segnalazione del sinistro. In pochi minuti, sul posto sono arrivate quattro pattuglie della Polizia Locale insieme al personale del 118.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, Giuseppina Cosmo, si trovava a pochi passi dalla sua abitazione quando è stata urtata da una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 32 anni, residente a Cordenons, appena uscito dal lavoro. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione sul posto e successivamente l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale, dove è morta a causa dei traumi riportati.

Le forze dell’ordine hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la viabilità, mentre la salma è stata affidata all’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti di rito. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.