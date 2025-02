Cleanin March va oltre la pulizia delle spiagge: il programma del festival per l’ambiente

Il Cleanin’March Festival, evento di punta nell’ambito della sostenibilità ambientale e della cultura, torna per la sua edizione 2024-2025, trasformando l’ormai consolidata iniziativa di pulizia partecipata in un ampio e articolato percorso di sensibilizzazione, informazione e cultura, che ha iniziato il suo percorso nell’autunno 2024 e si estenderà sino a maggio 2025.

Organizzato dall’Associazione Foce del Tagliamento e dall’Associazione Menti Libere insieme ai suoi storici partner e sostenuto dalla Regione FVG ed il Comune di Lignano Sabbadoro, il Festival rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la promozione di una società più consapevole e responsabile verso le problematiche ambientali, in particolare quelle legate al cambiamento climatico.

Un festival che cresce e si trasforma

Cleanin’March, evento nato nel 2015 con l’obiettivo di promuovere la pulizia delle spiagge e sensibilizzare la comunità sulle tematiche ecologiche, si arricchisce per l’edizione 2025 di una serie di iniziative culturali e scientifiche che, partendo dalle spiagge di Lignano Sabbiadoro, si estenderanno a tutta la regione. La rassegna, che culminerà il 23 marzo 2025 con la grande giornata di pulizia presso l’Isola di San Andrea nella Laguna di Marano, avrà l’obiettivo di coniugare l’azione pratica di tutela ambientale con momenti di riflessione culturale, scientifica e artistica.

La cultura e la scienza come strumenti di cambiamento

Il Festival vedrà il suo evento di punta il 28 febbraio 2025 con una lectio magistralis di Stefano Mancuso, uno dei massimi esperti internazionali di neuroscienze vegetali, che terrà una conferenza al Cinecity di Lignano.

A partire dal mese di novembre 2024, il progetto ha visto un coinvolgimento attivo delle scuole di Lignano e dei comuni limitrofi, con un percorso didattico innovativo, in collaborazione con Legambiente e Kaleidoscienza, che ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare e formare i più giovani sulle criticità ambientali, con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ecosistema balneare.

Gli studenti, dalle scuole primarie alle secondarie, hanno partecipato attivamente alla creazione di un piano di comunicazione sul corretto uso delle spiagge e sull’importanza della loro tutela, con un materiale informativo che sarà distribuito sia ai residenti che ai turisti, grazie alla collaborazione con il Consorzio Spiaggia Viva di Lignano.

Il Festival propone numerosi eventi a carattere culturale e scientifico. Il 7 ed il 15 marzo vedranno presso la Biblioteca di Lignano l’Associazione Foce del Tagliamento presentare al pubblico i lavori di ricerca sulla flora e fauna dell’ecosistema costiero e fluviale delle foci realizzati dai suoi giovani ricercatori ingaggiati per il progetto.

Il 15 marzo il Festival ospiterà anche un evento speciale di musica elettronica al Capitol di Pordenone, un’occasione per sensibilizzare anche attraverso il linguaggio universale della musica. Il 22 marzo 2025 alle 17:00, presso il Centro Civico di Lignano, avrà luogo una lettura scenica e musicata intitolata “Lettere dal mare”, a cura del Teatro della Sete, con l’intervento della scrittrice danese Siri Jacobsen, autrice del libro omonimo edito da Iperborea.

La Giornata di Pulizia.

La grande giornata di pulizia Cleanin’March, prevista per il 23 marzo (con data di recupero il 30 marzo in caso di maltempo), si terrà presso l’Isola di San Andrea nella suggestiva Laguna di Marano. La partecipazione alla giornata di pulizia è gratuita, ma per motivi logistici è richiesta un’iscrizione obbligatoria al fine di garantire una gestione ottimale dei partecipanti. L’iniziativa rappresenta non solo un’occasione di incontro per la comunità, ma anche un momento di riflessione e di educazione sullo stato delle nostre coste e sul ruolo di ciascuno di noi nella lotta contro il cambiamento climatico.