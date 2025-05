I clienti le scelgono, Bluenergy le sostiene: premiate 5 associazioni del territorio

I clienti hanno scelto le associazioni che Bluenergy ha premiato.

Bluenergy Group, azienda di riferimento nel Nord Italia per la fornitura di luce, gas e servizi, ha annunciato i vincitori dell’ultima edizione di Love Factor, il contest solidale nato per sostenere il mondo del volontariato presente sul territorio attraverso il coinvolgimento diretto dei propri clienti.

Negli scorsi mesi, infatti, i clienti Bluenergy sono stati invitati a segnalare e sostenere un’associazione no profit impegnata in ambito sociale, culturale o medico-sanitario. Sono state presentate circa 30 realtà, tra cui sono state selezionate le cinque associazioni vincitrici. A ciascuna è stato destinato un contributo di 4.000 euro, da utilizzare per la realizzazione di un progetto specifico.

Le associazioni vincitrici dell’edizione 2024-25.

Associazione Fenice FVG ODV (Udine), che si occupa di sostenere chi soffre di disturbi del comportamento alimentare e i loro familiari. Col progetto “Uno spazio sicuro“, riqualificherà gli spazi dedicati alle attività del centro diurno presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone per renderli più accoglienti e funzionali.

(Udine), che si occupa di sostenere chi soffre di disturbi del comportamento alimentare e i loro familiari. Col progetto “Uno spazio sicuro“, riqualificherà gli spazi dedicati alle attività del centro diurno presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone per renderli più accoglienti e funzionali. Pan di zucchero (Latisana, UD), sostiene le persone più fragili nei momenti di difficoltà economica e sociale attraverso un modello circolare di riciclo e donazioni. Il progetto “Aiuti silenziosi a famiglie del territorio” trasforma beni usati in risorse concrete per chi ne ha bisogno, contribuendo a una società più solidale e sostenibile.

(Latisana, UD), sostiene le persone più fragili nei momenti di difficoltà economica e sociale attraverso un modello circolare di riciclo e donazioni. Il progetto “Aiuti silenziosi a famiglie del territorio” trasforma beni usati in risorse concrete per chi ne ha bisogno, contribuendo a una società più solidale e sostenibile. LILT Alessandria , che promuove la cultura della prevenzione come strumento efficace nella lotta contro il cancro. “Battilo sul tempo. La TAC a basse dosi salva la vita“, mira a rafforzare la collaborazione tra gli operatori del territorio che si occupano di prevenzione e lotta al tabagismo, ridurre l’impatto economico diretto e indiretto della malattia, sensibilizzare la popolazione e le istituzioni.

, che promuove la cultura della prevenzione come strumento efficace nella lotta contro il cancro. “Battilo sul tempo. La TAC a basse dosi salva la vita“, mira a rafforzare la collaborazione tra gli operatori del territorio che si occupano di prevenzione e lotta al tabagismo, ridurre l’impatto economico diretto e indiretto della malattia, sensibilizzare la popolazione e le istituzioni. Cuore di Maglia ODV (Udine), che realizza corredini per i reparti di Terapia Intensiva Neonatale, Patologia Neonatale, Neonatologia e Pediatria di vari ospedali. Con il progetto “Il calore di un abbraccio“, acquisterà filati per confezionare doni destinati ai piccoli pazienti dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

(Udine), che realizza corredini per i reparti di Terapia Intensiva Neonatale, Patologia Neonatale, Neonatologia e Pediatria di vari ospedali. Con il progetto “Il calore di un abbraccio“, acquisterà filati per confezionare doni destinati ai piccoli pazienti dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Cat Special Team (Vigevano), la squadra di basket integrato formata da atleti con diverse disabilità e fasce di età. Con “Lo sport oltre l’ostacolo – il Basket special integrato“, prevede l’attivazione di un servizio di trasporto dedicato per permettere ai ragazzi di partecipare con costanza agli allenamenti.

Il progetto Love Factor.

“Love Factor è un progetto a cui teniamo moltissimo perché ci consente di restituire valore al territorio in modo partecipato, mettendo al centro le persone e le loro scelte. Ogni edizione ci ricorda quanto sia forte il tessuto solidale delle nostre comunità, fatto di associazioni che ogni giorno si impegnano con passione e discrezione per migliorare la vita degli altri” ha commentato Alberta Gervasio, Amministratore Delegato di Bluenergy Group.

“Le storie che abbiamo conosciuto attraverso questo contest ci hanno profondamente ispirato e confermano l’importanza per Bluenergy di fare rete, di ascoltare e sostenere chi è vicino a chi ha più bisogno. Siamo orgogliosi di poter contribuire concretamente alla realizzazione di progetti che portano un impatto positivo e tangibile nelle vite delle persone”.

Luigia_Spaiz_Pan_di_Zucchero

Donatella_Martini_Fenice_FVG_Odv