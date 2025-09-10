Controlli in Borgo Stazione: la Polizia scopre un panetto di droga in un tombino

Durante i controlli, rinvenuto un panetto di droga in un tombino in Borgo Stazione.

Nella serata di ieri, 9 settembre, la Polizia di Stato di Udine, insieme ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale e con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza, ha effettuato controlli straordinari nel quartiere di Borgo Stazione. L’operazione, disposta dal Questore di Udine, aveva l’obiettivo di prevenire reati e disturbi alla quiete pubblica.

Durante le attività, sono stati controllati 11 esercizi pubblici e identificate 221 persone. Tra i controllati, un cittadino marocchino è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente. Ritrovato anche un panetto di droga (hashish) da 55 grammi, sequestrato a carico di ignoti, nascosto all’interno di un tombino lungo le strade del quartiere.

La Polizia di Stato ha ribadito che continuerà a garantire la propria presenza sul territorio, rafforzando i controlli per prevenire e reprimere fenomeni di illegalità diffusa e garantire la sicurezza dei cittadini.