Corpus Domini, vacanze e concerti: weekend rovente sulla A4. I giorni da evitare

Le previsioni del traffico in A4.

Con la festività del Corpus Domini si chiude il tradizionale ciclo di giornate che ogni anno porta migliaia di turisti dal Centro Europa verso le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia e, puntuale, si annuncia anche il traffico intenso lungo le autostrade A23 (Tarvisio/Udine – Palmanova) e A4 (Venezia – Trieste), scelte come principali vie d’accesso verso le spiagge dell’Alto Adriatico.

Giovedì 19: si parte con il bollino rosso

Secondo le previsioni di Autostrade Alto Adriatico, il primo picco è atteso già da giovedì 19 giugno, con traffico intenso e code possibili sulla Tangenziale di Mestre in direzione Trieste e sulla A23 verso Palmanova durante la mattinata. Nel pomeriggio toccherà alla A4 verso Venezia, in particolare a causa del flusso di veicoli provenienti dalla A23.

Venerdì 20: attenzione tra San Donà e Portogruaro

Anche venerdì 20 giugno sarà contrassegnato da un bollino rosso, seppur più localizzato. Si prevedono rallentamenti lungo la Tangenziale di Mestre (direzione Trieste) per l’intera giornata, mentre sulla A4 verso Trieste il traffico sarà più intenso in serata, specie nel tratto a due corsie tra San Donà e Portogruaro.

Sabato 21: Mengoni e mare, mix esplosivo

Il sabato sarà particolarmente critico: il concerto di Marco Mengoni a Lignano Sabbiadoro, unito alla partenza dei primi vacanzieri e all’arrivo dei “pendolari del mare”, rischia di mandare in tilt la viabilità. Dalle prime ore del mattino, ci si aspetta traffico molto intenso sulla Tangenziale di Mestre (verso Trieste), sulla A4 in prossimità degli svincoli balneari, e sulla A28 in uscita a Portogruaro. La situazione dovrebbe attenuarsi nel corso della giornata.

Domenica 22: ritorni e rallentamenti

Anche domenica si prevede traffico sostenuto in entrambe le direzioni della A4, soprattutto nei pressi degli svincoli per il mare. Il momento più delicato sarà il pomeriggio, quando si temono code all’uscita della barriera di Trieste/Lisert, nodo critico del rientro.