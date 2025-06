Inseguiti e derubati in autostrada: vacanza da incubo per due friulani in Spagna

Turisti friulani derubati in Spagna.

Brutta avventura per una coppia di turisti friulani di Bagnaria Arsa, derubati mentre viaggiavano in Spagna. I protagonisti sono una donna del 1967, residente nel comune friulano, e il marito, coinvolti loro malgrado in un furto con modalità truffaldine, avvenuto lungo una autostrada spagnola.

I fatti risalgono al 7 giugno 2025, quando i due stavano percorrendo a bordo del loro furgone la AP-7, in direzione Francia-Spagna. All’altezza del chilometro 100, nei pressi di Sant Celoni in Catalogna, hanno sentito dei colpi di clacson e visto un’auto che li inseguiva. L’auto, dopo averli sorpassati, ha bloccato loro la strada.

A quel punto, alcuni uomini sono scesi dal mezzo sostenendo che la ruota posteriore del furgone della coppia avesse un guasto. Mentre uno dei due distraeva i coniugi mostrando il presunto problema, un terzo complice è riuscito ad aprire il veicolo e a sottrarre la borsetta che si trovava sul sedile posteriore. La signora è stata anche spintonata da uno dei malviventi in fuga.

Il bottino: documenti personali e denaro contante per un valore di circa 2.000 euro, oltre alla vacanza rovinata. Subito dopo l’accaduto, la coppia ha sporto denuncia presso le autorità spagnole. Una volta rientrata in Italia, la donna ha formalizzato la segnalazione anche ai carabinieri di Torviscosa, in particolare dato il furto di documenti.