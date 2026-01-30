Dal Carnevale agli eventi, cosa fare questo fine settimana in Friuli

Gli eventi del fine settimana in Friuli.

Il fine settimana di sabato 30 e domenica 31 gennaio 2026 in Friuli Venezia Giulia segna l’inizio ufficiale del Carnevale in molte località della regione, ma non solo. Tra appuntamenti sportivi, spettacoli, prime feste mascherate e anteprime cinematografiche, il calendario offre spunti per tutti i gusti.

A Fiume Veneto si apre il Carnevale con la sfilata notturna

A Fiume Veneto si accendono i riflettori sulla prima grande festa di Carnevale in Friuli. Sabato 30 gennaio, dalle 20.00, torna il Carnevale sotto le stelle, l’evento in notturna che anima il centro cittadino con maschere, gruppi mascherati, carri allegorici, musica e tanta allegria. Un appuntamento atteso che dà il via ai festeggiamenti carnevaleschi nel Pordenonese.



Il Carnevale sotto le stelle a Fiume Veneto

Sci nordico d’élite a Sappada e Forni Avoltri: al via la World Master Cup

In montagna, il weekend è all’insegna dello sport internazionale. Prende ufficialmente il via la World Master Cup di sci nordico a Sappada e Forni Avoltri. Le gare coinvolgeranno atleti provenienti da oltre 20 paesi e proseguiranno anche nelle gornate successive.

Il Carnevale di Sappada prende il via con la Pèttlar Sunntach

Sempre a Sappada, domenica 31 gennaio si entra nel cuore della tradizione con la prima delle tre domeniche carnevalesche del Plodar Vosenòcht: è il giorno della Pèttlar Sunntach, la “Domenica dei poveri”, in cui figuranti in abiti dimessi sfilano per le vie di Cima Sappada inscenando scene di vita umile, accompagnati dalla musica tipica.

In Val Resia parte il Carnevale Resiano con “Maschere in pasta!”

Il Carnevale Resiano (Pust) prende il via venerdì 31 gennaio a Stolvizza di Resia con “Maschere in pasta!”, una serata conviviale tra cucina tradizionale, musica e danze popolari. L’iniziativa dà il via a un programma diffuso che si svilupperà fino al 18 febbraio tra balli tipici, escursioni e visite guidate nel suggestivo contesto della Val Resia.

Al cinema con “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”

Questo fine settimana segna l’anteprima regionale del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo” diretto da Simone Manetti, primo titolo della rassegna Aspettando Pordenone Docs Fest. Il film, che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro, le torture e l’uccisione del giovane ricercatore friulano, sarà proiettato venerdì 30 gennaio alle 21.00 a Cinemazero di Pordenone, sabato 31 gennaio alle 20.30 e domenica 1° febbraio alle 10.30 al Visionario di Udine.



Il documentario dà voce per la prima volta ai genitori di Giulio, Claudio Regeni e Paola Deffendi, impegnati da dieci anni in una strenua battaglia per la verità, insieme all’avvocata Alessandra Ballerini, protagonista della lunga vicenda giudiziaria che nel 2023 ha portato al processo contro quattro agenti della sicurezza nazionale egiziana. Il regista sarà presente in sala a Udine e Pordenone per incontrare il pubblico.

Teatro a misura di bambini con “Fiabe a colori” a Fagagna

Per le famiglie, l’appuntamento è con il debutto dello spettacolo “Fiabe a colori” di Fabiano Fantini, Elisa Roia e Martina Boldarin, in scena sabato 30 gennaio alle 17.00 al teatro di Fagagna, per la rassegna “Fila a Teatro” di Molino Rosenkranz. Una proposta che unisce letture, musica e disegni dal vivo, pensata per stimolare la fantasia dei più piccoli.



Fiabe a colori a Fagagna