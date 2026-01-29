Il Carnevale Sotto le Stelle di Fiume Veneto inaugura le sfilate in Friuli.

Mancano pochi giorni a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: sabato 31 gennaio Fiume Veneto celebrerà la 10ª edizione del “Carnevale sotto le Stelle”, la suggestiva sfilata notturna di carri allegorici che trasformerà il centro cittadino in un’esplosione di colori, musica e fantasia.

L’evento, organizzato dal Comune di Fiume Veneto in collaborazione con l’Associazione Sviluppo e Territorio, la Pro Loco Fiume in Festa e numerose associazioni locali, vedrà la partecipazione di 14 carri allegorici provenienti dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto, pronti a offrire al pubblico uno spettacolo coinvolgente e ricco di atmosfera sotto il cielo stellato.

Come ormai da tradizione consolidata negli ultimi anni, Fiume Veneto inaugura il periodo del Carnevale organizzando la manifestazione nel giorno di apertura ufficiale, ovvero il primo dei tre sabati carnevaleschi, affiancandosi idealmente ad altri appuntamenti di grande prestigio, come il Carnevale di Venezia.

Il programma.

La serata prenderà il via alle 19.30 con la sfilata dei bambini delle scuole dell’infanzia, che apriranno ufficialmente la manifestazione con entusiasmo e allegria. A seguire e fino alle 23.30, il centro cittadino – chiuso al traffico – si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto lungo un percorso di circa un chilometro, pensato per coinvolgere persone di tutte le età.

Il clima di festa animerà Fiume Veneto già dal pomeriggio grazie al tradizionale “Carnevale dei Ragazzi”, con laboratori creativi, animazioni e spettacoli dedicati ai più piccoli, all’interno di un programma curato dalla Parrocchia San Nicolò Vescovo e dal Comune di Fiume Veneto.

Un successo riconosciuto.

Il successo di pubblico delle edizioni precedenti, con presenze provenienti anche dal vicino Veneto, conferma il valore culturale e aggregativo del Carnevale sotto le Stelle, ormai riconosciuto come una delle principali sfilate notturne del territorio e insignito del patrocinio della Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia.

L’edizione di quest’anno sarà inoltre trasmessa in diretta televisiva sul canale 77 del digitale terrestre, permettendo anche a chi non potrà essere presente di vivere in tempo reale la magia della sfilata.

L’Amministrazione comunale ringrazia sin d’ora i numerosi volontari, le associazioni e tutti coloro che, con impegno e passione, contribuiscono alla buona riuscita dell’evento, rendendo possibile una serata capace di regalare emozioni, divertimento e autentica condivisione. Un appuntamento imperdibile che, a pochi giorni dall’inizio del Carnevale, conferma Fiume Veneto come punto di riferimento per una festa capace di unire generazioni diverse… sotto le stelle.