Cremonini a Gorizia, è già “febbre” da tour: 12mila biglietti bruciati in sole quattro ore

Boom nelle vendite di biglietti per il concerto di Cremonini a Gorizia.

Dodicimila biglietti venduti in appena quattro ore: l’apertura delle prevendite per la data “zero” del tour 2026 di Cesare Cremonini, in programma il 31 maggio all’aeroporto Amedeo Duca d’Aosta, ha registrato una risposta immediata da parte dei fan. Si tratta, tra l’altro, del “debutto” dell’aviosuperficie appena riqualificata come arena di grandi eventi.

“Questi numeri – ha commentato il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga -, dimostrano la forte capacità attrattiva del Friuli Venezia Giulia e confermano la validità della strategia regionale di investire su grandi eventi di qualità”. Le prevendite, iniziate alle 10 sulle piattaforme Eilo.it, Ticketmaster.it e Ticketone.it. hanno da subito fatto registrare numeri importanti. L’evento è organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con PromoTurismoFVG, Comune di Gorizia, Live Nation Italia, FVG Music Live e Vigna PR.

“Manifestazioni di questo livello non rappresentano soltanto un’importante occasione culturale e di spettacolo, ma generano ricadute positive significative sull’economia regionale, dal turismo all’indotto per le strutture ricettive, la ristorazione e i servizi” ha aggiunto il governatore.

“Il recupero e la valorizzazione dell’aviosuperficie Amedeo Duca d’Aosta rientravano tra gli obiettivi degli interventi infrastrutturali legati a GO!2025: poter inaugurare quest’area con un concerto di altissimo livello che vedrà protagonista un cantante di caratura internazionale come Cesare Cremonini, rappresenta il modo migliore per restituire alla comunità uno spazio rinnovato e pienamente funzionale”.

“Portare artisti di primo piano in luoghi simbolici del nostro territorio – ha concluso Fedriga – significa rafforzare l’immagine del Friuli Venezia Giulia come regione dinamica, capace di coniugare grandi eventi, investimenti infrastrutturali e sviluppo duraturo”.