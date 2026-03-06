Il primo fine settimana di marzo propone numerosi appuntamenti in tutto il Friuli Venezia Giulia. Tra sagre, feste popolari, eventi culturali, teatro e manifestazioni sportive, sabato 7 e domenica 8 marzo offrono diverse occasioni per uscire e partecipare alle iniziative organizzate in varie località della regione. Dalla costa alla montagna, il weekend in Friuli è animato da eventi legati alla tradizione gastronomica, al Carnevale, allo sport e alla cultura.

La Festa delle Cape anima il weekend di Lignano Pineta

Tra gli appuntamenti gastronomici più conosciuti del periodo c’è la Festa delle Cape a Lignano Pineta, manifestazione dedicata alle specialità di mare e in particolare alle capesante, uno dei piatti simbolo della tradizione dell’Alto Adriatico.

Nel weekend di sabato 7 e domenica 8 marzo gli stand gastronomici propongono piatti a base di pesce preparati secondo le ricette locali, accompagnati da vini del territorio. L’evento richiama ogni anno numerosi visitatori anche da fuori regione, contribuendo ad animare la località balneare già nelle settimane che precedono la stagione turistica.

A Vajont la Festa del Pestif e Pestith

Il fine settimana offre anche l’occasione per scoprire una tradizione gastronomica tipica della cucina friulana con la Festa del Pestif e Pestith a Vajont, appuntamento che valorizza uno dei piatti più caratteristici del territorio.



Durante sabato 7 e domenica 8 marzo la manifestazione propone stand gastronomici, momenti di convivialità e iniziative dedicate alla valorizzazione delle tradizioni locali, con numerosi visitatori che ogni anno raggiungono il paese per partecipare alla festa.

Colori e Sapori porta prodotti e tradizioni a Tricesimo

A Tricesimo il weekend è animato dalla manifestazione Colori e Sapori, evento che mette al centro i prodotti locali e le eccellenze gastronomiche del territorio.



Domenica 8 marzo il paese ospita produttori, stand enogastronomici e iniziative dedicate alla scoperta delle specialità friulane. La manifestazione rappresenta un’occasione per valorizzare le produzioni locali e per far conoscere le tradizioni del territorio.

La Fiera di San Giuseppe a Percoto

Tra le manifestazioni tradizionali della provincia di Udine prosegue anche la Fiera di San Giuseppe a Percoto, appuntamento storico molto sentito dalla comunità locale.



Nel weekend di sabato 7 e domenica 8 marzo il programma prevede momenti di festa, iniziative dedicate al pubblico e stand gastronomici che animano il paese, mantenendo viva una tradizione che da anni coinvolge residenti e visitatori.

A Nimis la sagra di San Bastian e del Ramandolo

A Nimis continua anche la sagra di San Bastian e del Ramandolo, evento che celebra uno dei vini più rappresentativi della zona.



Durante sabato 7 e domenica 8 marzo la manifestazione propone degustazioni, stand gastronomici e momenti dedicati alla promozione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche, con il Ramandolo protagonista delle iniziative del weekend.

Carnevale in festa con la sfilata di Gemona

Il fine settimana è anche quello delle ultime celebrazioni del Carnevale. A Gemona del Friuli torna la sfilata di Carnevale a Gemona, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La sfilata è in programma domenica 8 marzo e porterà nelle vie del centro carri allegorici, gruppi mascherati e musica, coinvolgendo associazioni e volontari del territorio e richiamando pubblico anche dai comuni vicini.

A Udine il mercato vintage KiloPiglia

Tra le iniziative più originali del weekend c’è anche KiloPiglia, il mercato di moda vintage a chilo a Udine, format sempre più diffuso nelle città europee dedicato agli appassionati di abbigliamento retrò e sostenibile.



L’evento è in programma sabato 7 e domenica 8 marzo e propone una selezione di capi vintage acquistabili a peso, attirando appassionati di moda e curiosi alla ricerca di pezzi unici.

Le sale dei cimeli della Brigata Alpina Julia aperte per la Festa della donna

In occasione della giornata dedicata alle donne viene organizzata anche un’iniziativa legata alla storia militare del territorio. Brigata Alpina Julia apre le sale dei cimeli per la Festa della donna, offrendo la possibilità di visitare spazi normalmente non accessibili.



L’iniziativa è in programma domenica 8 marzo e permette di scoprire documenti, oggetti e testimonianze della storia del corpo militare e del suo legame con il territorio friulano.

A Brugnera si corre la Maratonina

Il weekend propone anche uno degli appuntamenti sportivi più partecipati della zona. A Brugnera si svolge la Maratonina di Brugnera, gara podistica che richiama centinaia di runner.



La manifestazione è in programma domenica 8 marzo e attraversa il territorio della Destra Tagliamento, coinvolgendo atleti, appassionati di corsa e numerosi spettatori.

Teatro a Osoppo con lo spettacolo “Madame”

Tra le proposte culturali del weekend c’è anche il teatro. A Osoppo va in scena Madame al teatro di Osoppo, spettacolo che unisce interpretazione e narrazione scenica. L’appuntamento è previsto sabato 7 marzo, offrendo al pubblico una serata dedicata allo spettacolo dal vivo e alla cultura.

A Latisana lo spettacolo “La storia di un uomo e della sua ombra”

Il teatro è protagonista anche a Latisana con La storia di un uomo e della sua ombra , spettacolo che affronta temi universali attraverso il linguaggio della scena. Lo spettacolo è in programma sabato 7 marzo e propone una narrazione intensa e coinvolgente.