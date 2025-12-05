Giro d’Italia 2026, quasi 15 milioni per sistemare le strade della Gemona-Piancavallo

Il Friuli si prepara al Giro d’Italia 2026 con la 20ª tappa, la Gemona-Piancavallo una frazione decisiva dal grande valore sportivo, simbolico e storico. Da Gemona del Friuli, epicentro del devastante terremoto del 1976, si parte per affrontare 199 km intensi, culminanti nella doppia scalata al Piancavallo, luogo iconico del ciclismo italiano e teatro della leggendaria vittoria di Marco Pantani nel 1998, preludio al suo trionfo finale in rosa.

Un tracciato mosso e spettacolare: doppio Piancavallo e passaggio al Lago di Barcis

La tappa, definita “mossa” nella prima parte, attraversa i territori delle ex province di Udine e Pordenone, addentrandosi nel cuore delle Prealpi Carniche. Il circuito finale toccherà anche il suggestivo Lago di Barcis, offrendo ai corridori paesaggi mozzafiato ma anche tratti impegnativi sotto il profilo altimetrico. Il vero spartiacque della tappa sarà la doppia ascesa al Piancavallo, salita che in passato ha spesso segnato le sorti del Giro.

Il disegno del percorso, dunque, non solo metterà a dura prova le gambe dei big della classifica generale, ma offrirà anche una straordinaria vetrina paesaggistica per l’intero Friuli-Venezia Giulia.

Quasi 15 milioni per le strade.

“Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso della 20. tappa del Giro d’Italia 2026 tra Gemona del Friuli e Piancavallo verranno eseguiti lavori di sistemazione stradale per quasi 15 milioni di euro, nei territori delle ex province di Udine e Pordenone. Fvg Strade si farà carico degli interventi previsti sulla viabilità regionale, inserendoli nel Piano triennale delle manutenzioni ordinarie per le annualità 2025-26, mentre gli altri saranno eseguiti dalle singole amministrazioni comunali e dagli Edr di Udine e Pordenone”. È quanto confermato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante durante l’incontro avvenuto ieri sera a San Daniele del Friuli con i rappresentanti dei Comuni attraverso cui si snoderà la Corsa Rosa.

“Questo piano di manutenzioni stradali rappresenta una grande opportunità e noi siamo pronti a coglierla – ha detto l’assessore -. Il Giro d’Italia garantisce al nostro territorio una visibilità unica. Il passaggio della Corsa Rosa nei luoghi che sono stati colpiti più duramente dal sisma del 1976 è inoltre un modo per celebrare il ‘modello Friuli’ nel cinquantenario del Terremoto”.

Gli interventi e le strade.

Entrando nello specifico delle opere, Fvg Strade eseguirà interventi per un valore complessivo di 4.070.889,90 euro. Quello più oneroso, pari a 1.626.805,95 euro, riguarda la Ss 13 “Pontebbana” nell’area di Gemona del Friuli. Gli altri interventi sono previsti sulla Sr 512 “del Lago di Cavazzo” a Osoppo (56.364 euro) e a Gemona del Friuli (126.819 euro), sulla R 356 “di Cividale” a Tarcento (169.092 euro) e Nimis (56.364 euro), sulla Sr 251 “della Val di Zoldo e della Val Cellina” a Maniago

(541.798,95 euro), a Montereale Valcellina (295.911 euro), Andreis (253.638 euro) e Barcis (450.912 euro), la Sr 463 “del Tagliamento” a Osoppo (70.455 euro), la Sr 464 “di Spilimbergo” a Maniago (211.365 euro) e la Sr 552 “del Passo Rest” a Meduno (211.365 euro).

Sono 9 i Comuni lungo il tracciato della corsa che necessitano di lavori di riqualificazione stradale per complessivi 2.928.109,80 euro; a partire da Aviano, dove saranno eseguiti significativi lavori di riqualificazione dell’area d’arrivo della corsa a Piancavallo (1.127.280 euro). Ulteriori lavori saranno eseguiti a Barcis, per la sistemazione della sede stradale, con fondi integrati da una ricollocazione originariamente prevista per Travesio (666.504,30 euro); a Gemona del Friuli, dove sarà rifatta la pavimentazione dei tratti di percorso (324.093 euro); ad Artegna, per il rifacimento della pavimentazione (324.093 euro); a Majano, con interventi di consolidamento e ripristino della strada (190.228,50 euro); a Colloredo di Monte Albano, per la sistemazione della viabilità (140.910 euro); a Osoppo per la riqualificazione di tratti di viabilità comunale (70.455 euro); a Bordano, per manutenzione straordinaria (49.318,50 euro), e a Venzone per il ripristino della sede stradale (35.227,50 euro).

A questi interventi si aggiungono quelli in capo all’Edr di Udine per 2,7 milioni di euro e quelli del valore di oltre 5 milioni di euro che saranno eseguiti dall’Edr di Pordenone sulla SrPn 22 della Val Cosa tra Vito D’Asio, Clauzetto e Castelnovo del Friuli, sulla SrPn 32 di Toppo tra Travesio e Meduno, sulla SrPn

2 di Maraldi tra Meduno, Fanna, Cavasso e Maniago, sulla SrPn 19 di Montereale a Montereale Valcellina, sulla SrPn 29 Pedemontana Occidentale tra Montereale Valcellina e Aviano e sulla Sr 466 del Piancavallo nel Comune di Aviano.