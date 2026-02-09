Lavoro, Lidl assume 60 collaboratori in FVG: come candidarsi

Opportunità di lavoro in Friuli Venezia Giulia.

Lidl Italia apre le selezioni per 60 nuovi posti di lavoro nei punti vendita e nella piattaforma logistica del Friuli-Venezia Giulia. Le candidature sono aperte fino al 24 febbraio, mentre il Recruiting Day si terrà giovedì 5 marzo a Villa Manin, Passariano di Codroipo (UD), dalle 9:00 alle 17:30.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Udine, presso il Palazzo della Regione, alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, e del Direttore Regionale di Lidl Italia, Umberto Nordio.

«Un’opportunità concreta per il lavoro stabile»

“Il Recruiting Day avviato da Lidl Italia è un esempio concreto di come la Regione FVG abbia saputo costruire, insieme alle imprese, percorsi di formazione pre e post assunzione capaci di accompagnare le persone verso un’occupazione stabile e di qualità“, ha dichiarato Rosolen.

L’assessore ha sottolineato come Lidl rappresenti “un partner speciale” per la Regione, anche per la particolare attenzione all’occupazione femminile e giovanile. “I dati del recruiting dello scorso anno evidenziano in modo chiaro l’età e il genere delle persone assunte e confermano la centralità di queste politiche”, ha spiegato.

Rosolen ha anche ricordato il ruolo delle politiche attive del lavoro regionali, che nel 2024 hanno mobilitato circa 10 milioni di euro a favore di giovani, donne e persone uscite da crisi aziendali, oltre ai percorsi di apprendistato duale, che consentono di accedere a un impiego stabile al termine del percorso di studi.

“Fondamentale è il sistema integrato dei centri per l’impiego, del collocamento mirato e della formazione professionale regionale – ha aggiunto –. Grazie a questi strumenti, possiamo costruire risposte differenziate in base ai bisogni delle persone e delle aziende”.

Le parole di Lidl Italia.

“Sono lieto di confermare il nostro impegno verso il Friuli-Venezia Giulia – ha dichiarato Umberto Nordio –. I 60 nuovi inserimenti nei nostri punti vendita e nella piattaforma logistica di Sesto al Reghena sono un segnale tangibile della volontà di crescere in questa regione e di investire sulle persone. Dopo il successo dello scorso anno, speriamo che anche questa edizione apra nuove opportunità professionali”.

Lidl Italia conta oltre 23.000 collaboratori in tutta Italia, più di 1.000 in FVG e più di 30 punti vendita nella regione. L’azienda è stata premiata per il 10° anno consecutivo come Top Employer.

Il recruiting day.

E’ aperto il portale di candidature sul sito della Regione Friuli-Venezia Giulia che sarà disponibile fino al 24 febbraio al link: https://bit.ly/RAFVG2026_RD_LIDL.

Tra il 26 febbraio e il 4 marzo, i candidati selezionati riceveranno conferma via email con l’orario del colloquio che si terrà il 5 marzo al Recruiting Day a Villa Manin a Passariano di Codroipo dalle ore 09 alle ore 17:30. Per informazioni: email: servizi.imprese@regione.fvg.it – tel: 0432 279951 / 335 6590772.

Le figure ricercate.

L’evento è finalizzato all’assunzione di diverse figure professionali:

Addetto Vendita: lavorerà a contatto con la clientela attraverso attività di cassa, rifornimento merce e assistenza clienti.

Assistant Store Manager: ricoprirà un ruolo fondamentale di supporto a tutte le attività manageriali dello Store Manager, come ad esempio la gestione del personale e dell’assortimento.

Operatore di Filiale: si occuperà delle operazioni di pulizia e rifornimento scaffali.

Preparatore Merce: sarà responsabile della preparazione in pallet dei prodotti presenti in magazzino in base agli ordini dei punti vendita