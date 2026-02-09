CrediFriuli cresce: utile oltre 28 milioni e più mutui e servizi per famiglie e imprese

Bilancio CrediFriuli 2025: utile superiore ai 28 milioni di euro.

Il 2025 si chiude con risultati decisamente positivi per CrediFriuli. Il bilancio, recentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione, evidenzia una crescita solida e sostenibile sotto diversi profili. L’istituto ha registrato un utile netto superiore ai 28 milioni di euro, pari a oltre 140 mila euro per collaboratore.

Al 31 dicembre le masse complessivamente amministrate hanno superato i 3,8 miliardi di euro, con una crescita sostenuta sia dall’aumento degli impieghi, saliti del 7,5%, sia dalla raccolta globale, cresciuta di oltre il 10%.

Produttività ai vertici del Credito Cooperativo

I numeri confermano CrediFriuli come punto di riferimento nel panorama del Credito Cooperativo. La banca si posiziona infatti al primo posto tra le Bcc del Nord-Est e tra le realtà di vertice a livello nazionale per produttività. Con circa 20 milioni di euro di masse intermediate per collaboratore, l’istituto migliora ulteriormente un risultato già record nel 2024.

“Mi sento orgoglioso e massimamente privilegiato nel rappresentare CrediFriuli: è una banca che, anche nel 2025, ha conseguito un risultato di eccellenza – afferma il presidente Stefano Fruttarolo –. Esso si deve all’impegno qualificato della Direzione e dei collaboratori, che i soci e la clientela hanno ben colto ed apprezzato. Dobbiamo proseguire in modo intransigente sulla via della serietà nel lavoro e dell’attenzione e della cura degli interessi che soci e clienti ci affidano. Tutti costoro si aspettano molto da CrediFriuli, e CrediFriuli non li deve deludere”.

Crescono clienti, raccolta e impieghi

Parallelamente all’aumento dei volumi, continua ad ampliarsi anche la base clienti, che ha superato quota 50.800 unità, grazie all’apertura di 3.500 nuovi conti correnti nel corso dell’anno. Sul fronte finanziario, la raccolta globale ha oltrepassato i 2,5 miliardi di euro, mentre gli impieghi hanno superato quota 1,3 miliardi di euro, confermando la capacità dell’istituto di sostenere famiglie e imprese del territorio.

Leadership nei mutui e attenzione alla sostenibilità

CrediFriuli si è confermata anche nel 2025 tra i protagonisti nel mercato dei mutui, con 870 nuovi finanziamenti erogati per l’acquisto della prima casa. Prosegue inoltre l’impegno sui temi ambientali e sui criteri ESG. Oltre l’11% dei mutui concessi rientra infatti nella categoria dei mutui green, destinati all’acquisto o alla surroga di immobili in classe energetica A o superiore.

Forte presenza nel credito agevolato regionale

Importante anche il ruolo della banca nel credito agevolato regionale, in particolare nei programmi Frie, Freie e Fondo di Rotazione in agricoltura. Sulla linea Freie-Capitalizzazione, CrediFriuli ha continuato a ricoprire un ruolo centrale, gestendo il 30% delle posizioni regionali. La fiducia nel lavoro dell’istituto si è tradotta in oltre 50 concessioni di credito agevolato, per circa 40 milioni di euro di nuove erogazioni tra Frie e Freie.

Qualità del credito e rafforzamento patrimoniale

I risultati economici si accompagnano a solidi indicatori di stabilità finanziaria. L’istituto ha mantenuto elevati livelli di prudenza nella gestione del credito, in un contesto economico caratterizzato da incertezze.

“In un contesto economico incerto, la banca ha continuato a operare mantenendo elevati livelli di prudenza e solidità, attraverso un attento e costante monitoraggio della qualità del portafoglio crediti – sottolinea il direttore generale Gilberto Noacco –. L’incidenza delle attività deteriorate nette si colloca tra le migliori del sistema bancario nazionale, attestandosi allo 0,20%, mentre il patrimonio netto ha superato i 267 milioni di euro”.

“I risultati ottenuti confermano, ancora una volta, la qualità del lavoro svolto dai nostri collaboratori che, nel 2025, hanno raggiunto quota 200 – aggiunge Noacco -. Grazie al loro impegno quotidiano è possibile assicurare professionalità e dedizione nel servizio a soci e clienti e, dalla sede centrale, garantire consulenza specialistica alle filiali. Per questo la Bcc investe con convinzione nella crescita delle proprie risorse, come dimostrano le oltre 15.000 ore di formazione erogate nel corso dell’anno”.

Investimenti sui giovani e sul futuro della banca

CrediFriuli continua inoltre a puntare sull’inserimento di giovani con elevata formazione. “In controtendenza rispetto all’andamento generale del settore bancario – conclude il presidente –, CrediFriuli continua ad assumere, puntando in via esclusiva sui collaboratori giovani con alta scolarizzazione, che consolidano il rapporto con la banca solo dopo un periodo di formazione lungo ed impegnativo”.

“I collaboratori giovani rappresentano oltre un terzo del personale attualmente in servizio; essi sono già il presente, ma soprattutto il futuro della banca, e la loro adeguata valorizzazione professionale e umana è oggi la principale sfida che il CdA deve raccogliere e vincere, per assicurare a CrediFriuli autonomia di pensiero e di azione, solidità organizzativa ed eccellenza di condotta bancaria, a servizio dei territori e delle comunità di riferimento”.