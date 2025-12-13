Incidente a Bagnaria Arsa, auto si ribalta contro la pensilina dell’autobus

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Bagnaria Arsa, dove un’auto si è ribaltata dopo aver terminato la sua corsa contro una pensilina della fermata degli autobus. E’ successo in via Julia, all’altezza del civico 19, nei pressi della rotonda vicino al bar “Al Taj”.

L’allarme è scattato intorno alle 13:30. Secondo una prima ricostruzione, un’auto proveniente da Palmanova ha perso il controllo, finendo per carambolare su un’altra vettura e poi contro la struttura della fermata. L’impatto è stato violento, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi.

Il conducente dell’auto ribaltata è stato trasportato all’ospedale di Palmanova per accertamenti, lamentando un dolore a una spalla. Illeso invece il guidatore dell’altra vettura coinvolta.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli, il personale sanitario del SORES e i Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, prestare le prime cure e avviare i rilievi per determinare l’esatta dinamica del sinistro.