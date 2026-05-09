McDonald’s e Banco Alimentare donano 150 pasti caldi a settimana in provincia di Udine

Riparte anche in provincia di Udine “Sempre aperti a donare”, l’iniziativa solidale promossa da McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare Friuli-Venezia Giulia per sostenere le persone in difficoltà. Il progetto prevede la donazione di 150 pasti caldi a settimana, distribuiti attraverso la rete degli enti territoriali convenzionati.

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, porta sul territorio udinese un gesto concreto di vicinanza verso chi vive situazioni di fragilità economica e sociale. Non si tratta soltanto di offrire un pranzo o una cena, ma anche di garantire un momento di conforto, attenzione e solidarietà a persone e famiglie che attraversano condizioni difficili.



In provincia di Udine sono coinvolti direttamente i ristoranti McDonald’s di Latisana, in via Tisanella, Bagnaria Arsa, in via Enrico Mattei 14, e Gemona del Friuli, in via Taboga 66. I team dei locali si occupano della preparazione dei pasti, che vengono poi ritirati e distribuiti grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare del Friuli-Venezia Giulia e con l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, attiva sul territorio provinciale.

Un sostegno alle comunità locali

Le donazioni in provincia di Udine rientrano nel più ampio progetto nazionale “Sempre aperti a donare”, nato durante la pandemia per rispondere alle necessità delle persone più vulnerabili e per sostenere le comunità locali in un momento di emergenza.



Da allora l’iniziativa è stata rinnovata ogni anno, diventando un appuntamento stabile di solidarietà. Nelle prime cinque edizioni, grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e centinaia di organizzazioni caritatevoli locali, sono stati donati oltre un milione di pasti caldi in tutta Italia.



Il progetto coinvolge le realtà del territorio con l’obiettivo di rendere più efficace la distribuzione degli aiuti, intercettando i bisogni delle persone più fragili attraverso enti e associazioni già presenti nelle comunità.

In provincia di Udine coinvolti tre ristoranti McDonald’s

In provincia di Udine, dove McDonald’s conta complessivamente 8 ristoranti, il progetto vede dunque la partecipazione attiva di tre punti vendita. I pasti vengono preparati dai dipendenti dei ristoranti e poi consegnati alle organizzazioni che si occupano della distribuzione.



La collaborazione consente di unire il radicamento locale dei ristoranti con la rete solidale del Banco Alimentare, che da anni opera contro la povertà alimentare e lo spreco, recuperando e distribuendo cibo a persone e famiglie in difficoltà.

Il progetto “Sempre aperti a donare”

“Sempre aperti a donare” fa parte di I’m Lovin It Italy, il programma che raccoglie progetti e iniziative con cui McDonald’s intende esprimere il proprio impegno nei confronti del territorio e del sistema Paese.



In Italia, McDonald’s è presente da 40 anni e conta oggi oltre 800 ristoranti, con circa 40mila persone impiegate e 1,3 milioni di clienti serviti ogni giorno. La maggior parte dei ristoranti è gestita in franchising da imprenditori locali, mentre la filiera si avvale in larga parte di fornitori italiani.

Accanto a McDonald’s opera Casa Ronald McDonald Italia ETS, organizzazione non profit nata per sostenere i bambini malati e le loro famiglie durante i percorsi di cura lontano da casa. In Italia gestisce Case Ronald McDonald e Family Room in diverse città, offrendo ospitalità e supporto alle famiglie.



Il Banco Alimentare, invece, dal 1989 risponde alla povertà alimentare attraverso il recupero e la distribuzione di cibo. Nel 2025 ha distribuito oltre 120mila tonnellate di alimenti a più di 7.600 organizzazioni partner, raggiungendo quasi 1,8 milioni di persone fragili in tutta Italia.