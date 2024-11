MIKA protagonista del No Borders Music Festival 2025

Mika il primo artista internazionale al No Borders Music Festival.

Il No Borders Music Festival è arrivato alla sua trentesima edizione! Trent’anni di musica, di passione e di energia che saranno festeggiati con una lineup d’eccezione. La rassegna musicale, che fa del confine con Austria e Slovenia un’opportunità e della natura il suo punto di forza, annuncia oggi il primo artista internazionale del suo programma: MIKA.

Con 5 album in studio e una lunga lista di singoli di successo internazionale, tra cui ‘Grace Kelly’, ‘Relax, Take It Easy’, ‘We Are Golden’, ‘Popular Song’, ‘Stardust’, ‘Elle me dit’ e ‘Underwater’, MIKA, pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr, si è affermato come uno dei cantautori più originali di questa generazione, costruendo un mondo gioioso e tecnicamente colorato di pop alternativo. Ha collaborato con alcuni dei nomi più acclamati del mondo della musica e dell’arte, tra cui Ariana Grande, Madonna, Pharrell Williams, Kylie Minogue, la leggendaria attrice francese Fanny Ardant, il premio Nobel Dario Fo, la superstar cinese Karen Mok e il celebre compositore e direttore d’orchestra Simon Leclerc.

In oltre 15 anni di carriera MIKA ha accumulato un gran numero di riconoscimenti, vendendo oltre 10 milioni di album, raggiungendo 3 miliardi di stream e oltre 1 miliardo di visualizzazioni video in tutto il mondo e ricevendo nel frattempo premi d’oro o di platino in 32 Paesi. È stato nominato e premiato ai Brit Awards, ai Grammy Awards, agli Ivor Novellos, ai World Music Awards e agli MTV Europe Music Awards. Ha inoltre ottenuti un prestigioso riconoscimento al Merito dall’Ordine Nazionale Libanese per i suoi sforzi di raccolta fondi dopo la disastrosa esplosione di Beirut del 2020: Mika ha prodotto un evento in streaming, #Ilovebeirut, dedicato alla sua città natale, che ha raccolto oltre 1 milione di euro suddivisi tra la Croce Rossa Libanese e Save the Children.

Conosciuto in tutto il mondo come straordinario performer dal vivo, si è esibito costantemente in tour in tutti e cinque i continenti del mondo, superando ogni barriera di genere e di confine.