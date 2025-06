Elicottero e scansioni 3D per monitorare le linee elettriche dal cielo: nessuna interruzione di corrente

Monitoraggio via cielo di 1600 km di linee elettriche.

Al via il monitoraggio delle linee elettriche di E-Distribuzione in provincia di Udine: grazie ad un elicottero specializzato e l’ausilio di tecnologie di ultima generazione, la società del Gruppo Enel sta infatti ispezionando la rete elettrica di una prima tranche di comuni che compongono la provincia Udine, da Marano Lagunare a Forni Avoltri.

L’attività di monitoraggio interesserà circa 1600 km di elettrodotti a media tensione e centinaia di sezionatori, con l’obiettivo di garantire un servizio elettrico sempre più di qualità, efficiente e continuo, a cittadini e imprese.

“La verifica con elicottero ed il monitoraggio della rete elettrica – sottolinea Antongiulio De Lazzari, responsabile Esercizio e Manutenzione dell’Area Operativa Veneto e Friuli Venezia Giulia – rappresentano per E-Distribuzione un importante investimento economico e tecnologico, che rientra nel piano pluriennale di miglioramento del servizio elettrico”.

“Si tratta di un’attività fondamentale che ci permette di ridurre in modo significativo i tempi necessari per i controlli; di aumentarne l’accuratezza e di evitare interruzioni del servizio e che si affianca al piano di sviluppo e manutenzione della rete di distribuzione, che, in questi anni, ci ha permesso di raggiungere e mantenere eccellenti livelli di qualità del servizio, in linea con i migliori standard europei, garantendo a cittadini e imprese del territorio una rete elettrica affidabile e resiliente”.

Mediante il sorvolo a bassa quota e le scansioni in 3D sarà possibile mappare ogni elemento ed effettuare la ripresa fotografica, ad elevata risoluzione, dello stato degli impianti, con particolare attenzione alla presenza di piante e vegetazione nelle immediate vicinanze dei conduttori; allo stato di conservazione di sostegni, mensole, isolatori, sezionatori a palo e posti di trasformazione su palo. Inoltre, non sarà arrecato alcun disagio alla clientela, dato che le ispezioni eliportate avvengono con le linee elettriche in tensione, e quindi senza alcuna interruzione del servizio.

A seguire i comuni della provincia di Udine interessati dall’attività ispettiva:

AMARO; AMPEZZO; AQUILEIA; ARTA TERME; ARTEGNA; ATTIMIS; BORDANO; BUJA; CASSACCO; CAVAZZO CARNICO; CHIUSAFORTE; CIVIDALE DEL FRIULI; COMEGLIANS; COSEANO; DIGNANO; DOGNA; DRENCHIA; ENEMONZO; FAEDIS; FIUMICELLO VILLA VICENTINA; FLAIBANO; FORGARIA NEL FRIULI; FORNI AVOLTRI; FORNI DI SOPRA; FORNI DI SOTTO; GEMONA DEL FRIULI; GRIMACCO; LATISANA; LAUCO; LIGNANO SABBIADORO; LUSEVERA; MAGNANO IN RIVIERA; MAJANO; MARANO LAGUNARE; MOGGIO UDINESE; MOIMACCO; MONTENARS; NIMIS; OSOPPO; OVARO; PAULARO; PONTEBBA; POVOLETTO; PRATO CARNICO; PREMARIACCO; PREONE; PREPOTTO; PULFERO; RAGOGNA; RAVEO; REANA DEL ROJALE; RESIA; RESIUTTA; RIGOLATO; RIVE D’ARCANO; SAN DANIELE DEL FRIULI; SAN LEONARDO; SAN PIETRO AL NATISONE; SAURIS; SAVOGNA; SOCCHIEVE; STREGNA; SUTRIO; TAIPANA; TARCENTO; TERZO D’AQUILEIA; TOLMEZZO; TORREANO; TORVISCOSA; TRASAGHIS; TREPPO GRANDE; TREPPO LIGOSULLO; TRICESIMO; VENZONE; VERZEGNIS; VILLA SANTINA; ZUGLIO.