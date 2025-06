Malore sul Monte Calvario: uomo muore davanti al figlio di 10 anni

L’uomo ha avuto un malore ed è morto sul Monte Calvario.

Un’escursione sul Monte Calvario si è trasformata in tragedia: un uomo è stato colpito da un arresto cardiaco improvviso mentre si trovava in compagnia del figlio di 10 anni ed è morto. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

A lanciare l’allarme è stato proprio il bambino, che con straordinario coraggio ha chiamato i soccorsi e, seguendo le istruzioni telefoniche fornite dagli operatori della Sores (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria), ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco al padre.

Sul posto sono intervenuti sia l’ambulanza che l’automedica, i cui operatori hanno proseguito le manovre di rianimazione, purtroppo senza successo: l’uomo è stato dichiarato deceduto poco dopo. Presente sul Monte Calvario anche una pattuglia delle forze dell’ordine e una squadra dei Vigili del fuoco, intervenuti per supportare le operazioni e facilitare l’accesso alla zona.