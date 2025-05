Da Caravaggio a Picasso: capolavori e riflessioni sulla “Ricchezza” nella nuova mostra di Illegio

Il tema della nuova mostra di Illegio è la ricchezza.

La mostra di Illegio torna a incantare: dal 6 giugno al 9 novembre 2025, nella suggestiva Casa delle Esposizioni, andrà in scena “RICCHEZZA. Dilemma perenne”, il nuovo, affascinante percorso d’arte curato da Don Alessio Geretti, capace di toccare mente e cuore attraverso 52 capolavori di pittura e scultura firmati dai più grandi maestri della storia.

Il tema scelto – la ricchezza come nodo eterno dell’umanità – si articola in una narrazione profonda che attraversa cinque secoli di arte, dalla metà del Quattrocento al Novecento. Il pubblico sarà chiamato a riflettere sulla doppia natura dell’“avere”: motore di progresso e liberazione da un lato, causa di conflitti, disuguaglianze e scandali dall’altro.

Ad arricchire l’esperienza saranno opere rarissime, in parte provenienti da collezioni private mai aperte al pubblico. Tra gli autori in mostra: Caravaggio con il celebre “Ragazzo morso da una lucertola”, Tiziano, Rembrandt, Brueghel il Vecchio, Pelizza da Volpedo, Picasso, Guttuso, ma anche Bellini, Lotto, Lippi, Preti e molti altri, in un dialogo inedito tra luce, potere, condivisione e destino.

La mostra di Illegio è un progetto culturale che da ventun anni trasforma un piccolo borgo della Carnia in un epicentro d’arte internazionale. Dal 2004 a oggi, quasi 700mila visitatori hanno varcato la soglia del villaggio, spinti dalla meraviglia e dalla curiosità per un evento che coniuga rigore curatoriale, bellezza e spiritualità. “RICCHEZZA” ne è il nuovo tassello, con un messaggio potente e necessario in un’epoca di grandi squilibri: qual è la vera ricchezza?