Note di Gusto, tramonto in Castello: Ragogna si racconta tra gusto e atmosfera

Il Castello di Ragogna ospiterà “Note di Gusto – Tramonto in Castello”.

La Pro Loco Ragogna APS presenta un nuovo evento pensato per celebrare il territorio e le sue eccellenze: il 14 giugno, a partire dalle ore 19:00, il Castello di Ragogna ospiterà “Note di Gusto – Tramonto in Castello”, un percorso degustazione tra panorama, gusto e intrattenimento.

Un aperitivo alle luci del tramonto con vista sul Tagliamento e le colline friulane farà da cornice alla degustazione gourmet di prodotti locali reinterpretati in chiave contemporanea e abbinati a una selezione di vini e birre del territorio. Un percorso costruito per conoscere e valorizzare le produzioni gastronomiche del Comune e dei fornitori della Pro Loco. La serata sarà arricchita da un’atmosfera di qualità e ricercata con la musica jazz dal vivo del trio Uboot Organ Jazz e l’esibizione scenografica del fachiro Rakesh – Lord of the Full Moon.

Il dress code è rosso e blu, un omaggio ai colori di Ragogna che caratterizzeranno anche le decorazioni create da bambini e ragazzi, a conferma della volontà della Pro Loco di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni. In occasione dell’evento sarà anche presentato il nuovo piatto ideato dalla Pro Loco, il “Ragovega Sandwich”, una proposta vegana pensata per incontrare i gusti di tutti. Non mancherà il classico Ragognocco e il Btc burger.

Con il crepuscolo, dalle 21:30, l’evento prosegue con il fascino retrò del vinile di DJ Cult e il cocktail bar proponendo drink creativi anche in abbinamento ai piatti presentati.

“Note di Gusto aperitivo al tramonto è un evento nuovo, nato dal desiderio di far conoscere e valorizzare i prodotti locali in una cornice spettacolare come il nostro castello. Vogliamo offrire un percorso degustazione gourmet che unisca bellezza, sapori autentici e atmosfera. È un invito a scoprire Ragogna con occhi diversi e in esperienza tra la magia del luogo e le suggestioni del gusto” spiega Sofia Andreutti, la presidente della Pro Loco Ragogna.

Il percorso degustazione è a numero limitato e previa prenotazione attraverso il sito https://www.prolocoragogna.it/events/note-di-gusto-tramonto-in-castello/ dove è possibile trovare tutte le informazioni sulla serata.