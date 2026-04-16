Ubriaco si scaglia contro un portone, arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale

Nella notte appena trascorsa a Casarsa della Delizia, un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato intorno alle 00:30, quando al Numero unico di emergenza 112 è arrivata la segnalazione di un cittadino che denunciava il danneggiamento del portone della propria abitazione, in via Pasolini, da parte di un soggetto in evidente stato di alterazione alcolica.

Giunti sul posto, i militari della Stazione locale non hanno trovato l’uomo nei pressi dell’abitazione, ma sono riusciti a rintracciarlo poco dopo all’interno del vicino Bar Pashà. Alla vista dei carabinieri, il 32enne – cittadino bosniaco, identificato con le iniziali G.B. – ha tentato di sottrarsi al controllo, assumendo fin da subito un comportamento aggressivo. Spintoni e insulti nei confronti degli operanti hanno reso necessario l’accompagnamento in caserma, dove è stato dichiarato in arresto.

Anche durante le procedure di identificazione e la stesura degli atti, l’uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento non collaborativo. Oltre all’arresto per resistenza, è stato quindi denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Pordenone, il 32enne – che risulta avere precedenti specifici – è stato trasferito nelle celle di sicurezza del Comando provinciale dei carabinieri. Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza di convalida: l’arresto è stato confermato e l’uomo ha patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione, con sospensione della stessa.